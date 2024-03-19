ВТБ запустил выдачу электронных гарантий для крупного бизнеса

«Развитие цифровых процессов и создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов — один из ключевых приоритетов новой стратегии ВТБ. Запуск электронных гарантий для крупных клиентов — еще один шаг в сторону перевода документарного бизнеса банка в диджитал-пространство. Новое технологическое решение позволит сотрудникам корпораций ускорить выполнение рутинных операций и сосредоточить усилия на решении стратегических задач», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.