ВТБ запустил выдачу электронных гарантий для крупного бизнеса

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Реализованная технология обеспечивает «бесшовный» процесс выдачи гарантий, все этапы которого полностью оцифрованы. Подписание соглашения и документов по сделке, формирование и направление оферты, непосредственный выпуск и получение клиентом гарантии осуществляются в электронном виде.
«Развитие цифровых процессов и создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов — один из ключевых приоритетов новой стратегии ВТБ. Запуск электронных гарантий для крупных клиентов — еще один шаг в сторону перевода документарного бизнеса банка в диджитал-пространство. Новое технологическое решение позволит сотрудникам корпораций ускорить выполнение рутинных операций и сосредоточить усилия на решении стратегических задач», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
В результате внедрения нового сервиса большая часть документарных сделок в банке может совершаться онлайн. Ранее банк обеспечил оформление налоговых и таможенных гарантий для крупных корпоративных клиентов в цифровом формате.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.