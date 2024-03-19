ВТБ представит решения для ВЭД на выставке TransRussia

На стенде ВТБ посетители смогут получить профессиональные консультации экспертов по внешнеэкономической деятельности о возможностях трансграничных расчетов через зарубежные филиалы и дочерние банки группы ВТБ, нововведениях валютного законодательства РФ, сервисах для ведения ВЭД «под ключ», цифровой экосистеме ВЭД и открытии счетов в Китае. Специалисты помогут подобрать экспортерам и импортерам оптимальный набор услуг и предложат персональные условия для проведения международных сделок любого формата и масштаба. На стенде также будет работать зона нетворкинга, где гости смогут наладить деловые контакты или провести переговоры. Кроме того, банк предложит всем желающим пройти специальный тест и проверить свой уровень подготовки к бизнесу с Китаем.