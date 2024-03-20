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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Школы

Белгородские школы эвакуируют второй день подряд

20 марта 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Школы

Школы Губкина снова получили сообщения о минировании

На электронную почту нескольких школ в Губкине поступили сообщения о минировании. Детей вывели из зданий. На месте работают спецслужбы. Об этом рассказал глава округа Михаил Лобазнов.
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Школы

20 марта по адресам электронной почты нескольких губкинских школ в очередной раз поступили сообщения о минировании.

Информационные провокации со стороны врага продолжаются.
Михаил Лобазнов, глава Губкинского горокруга

Школьников и преподавателей вывели в безопасные места. Спецслужбы находятся на месте и проводят проверку. После завершения проверки детей вернут на уроки.

Напомним, что 19 марта в школах Губкина происходила аналогичная ситуация. Образовательные учреждения получили сообщения о минировании. Детей вывели из зданий. Проверка заняла около двух часов. После детей должны были вернуть на занятия.

18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе. Сообщения о минировании оказались ложными.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Школы#Эвакуация#Белгород#Алина Харина#Михаил Лобазнов#Ложное минирование
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