Белгородские школы эвакуируют второй день подряд

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
20 марта по адресам электронной почты нескольких губкинских школ в очередной раз поступили сообщения о минировании.
Информационные провокации со стороны врага продолжаются.
Михаил Лобазнов, глава Губкинского горокруга
Школьников и преподавателей вывели в безопасные места. Спецслужбы находятся на месте и проводят проверку. После завершения проверки детей вернут на уроки.
Напомним, что 19 марта в школах Губкина происходила аналогичная ситуация. Образовательные учреждения получили сообщения о минировании. Детей вывели из зданий. Проверка заняла около двух часов. После детей должны были вернуть на занятия.
18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе. Сообщения о минировании оказались ложными.