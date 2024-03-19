Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами

«Связано это скорее с тем, что бизнес в сфере HoReCa чаще сопряжен с услугами курьерской доставки еды, онлайн-заказами и требует мобильности. Технология SoftPos позволяет не снабжать курьеров переносными терминалами, а просто установить программу, создать нужное количество учетных записей для персонала — дальше курьер скачивает приложение себе на смартфон и использует его как терминал для платежей. Деньги поступают предпринимателю на расчетный счет, при этом владелец бизнеса не платит аренду за оборудование», — прокомментировал Андрей Конищев, директор ПСБ в Белгороде.