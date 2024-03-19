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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами

Белгородские фудкорты и медклиники чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами

19 марта 2024, 09:46
Фото: ПСБ
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ПСБ проанализировал рынок торгового эквайринга в Белгороде. 65% малых предпринимателей, которые обслуживаются в банке, сегодня используют безналичные платежи и сервис быстрых зачислений, при этом каждый третий перешел на SoftPos.

Технология дает возможность оплачивать товары и услуги, приложив гаджет покупателя к смартфону продавца.

Лидерами в использовании современных банковских платежных инструментов в Белгороде стали кафе, пиццерии, фудкорты — 18,7% от общего числа микрокомпаний. Второе — у бизнеса, связанного с медицинскими товарами и услугами — 15,4%. Третье место в общем рейтинге занимают магазины формата «у дома», продуктовые точки, магазины одежды, обуви — 13,3%.

При этом пиццерии, фудкорты и бьюти-салоны не просто используют эквайринг, а чаще всех применяют новую технологию SoftPos.

«Связано это скорее с тем, что бизнес в сфере HoReCa чаще сопряжен с услугами курьерской доставки еды, онлайн-заказами и требует мобильности. Технология SoftPos позволяет не снабжать курьеров переносными терминалами, а просто установить программу, создать нужное количество учетных записей для персонала — дальше курьер скачивает приложение себе на смартфон и использует его как терминал для платежей. Деньги поступают предпринимателю на расчетный счет, при этом владелец бизнеса не платит аренду за оборудование», — прокомментировал Андрей Конищев, директор ПСБ в Белгороде.

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#Платежи#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Кристина Семенчук#Терминалы#Безналичные платежи#Пиццерии
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