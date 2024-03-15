Будет дороже икры? В России может в три раза подорожать шоколад

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Крупнейшие заводы по производству какао прекратили или сократили переработку какао-бобов. Неурожай длится уже четвёртый год, поэтому предприятиям не хватает сырья для производства шоколада.
Из-за нехватки предложения будет расти спрос, а вместе с ним и цены. В прошлом году дефицит какао составил 74 тыс. тонн, в то время как в 2024 году дефицит возрос до 374 тыс. тонн. До конца этого года россияне без шоколада не останутся, поскольку у производителей есть необходимые запасы, однако цены действительно вырастут.
В октябре 2022 года один килограмм шоколада в России стоил 1048,58 рубля, в февраля 2024 года — 1043,6 рубля. Однако в скором времени из-за дефицита цены могут вырасти в два-три раза. Некоторые торговые сети уже отказались от поставок иностранных шоколадов, поскольку закупочные цены перестали быть выгодными.
После роста цен есть риск возникновения чёрного рынка. Эксперты же отмечают, что шоколад можно заменить на сухофрукты, зефир и пастилу, фруктовый мармелад без сахара либо на домашнюю консервацию ягод и фруктов в собственном соку без сахара.