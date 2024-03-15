Будет дороже икры? В России может в три раза подорожать шоколад

Из-за нехватки предложения будет расти спрос, а вместе с ним и цены. В прошлом году дефицит какао составил 74 тыс. тонн, в то время как в 2024 году дефицит возрос до 374 тыс. тонн. До конца этого года россияне без шоколада не останутся, поскольку у производителей есть необходимые запасы, однако цены действительно вырастут.