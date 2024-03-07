Когда спецслужбы имеют право взломать дверь в дом или квартиру?

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Дом, квартира, дача и временное нежилое помещение подразумевается под термином «жилище». Его неприкосновенность закреплены статьёй 25 Конституции РФ. В жильё никто не может проникнуть без согласия владельцев: за это предусмотрена ответственность по статье 139 УК РФ. Однако бывают исключения, которые создают федеральное законодательство и судебные решения.
При этом есть те помещения, которые не могут называться жилищем. В их число входят:
Несмотря на неприкосновенность жилища, есть несколько случаев, когда спецслужбы могут вскрыть замок и войти внутрь без разрешения жильцов. В эти случаи входят:
Есть случаи, когда полиция должна сначала получить разрешение от руководства и подать ходатайство в суд на обыск жилища: в основном это требуется при проведении обыска. Зачастую суд выдаёт разрешение в течение суток, однако бывают случаи, когда правоохранительные органы проводят обыск немедленно, а суд предупреждают о случившемся в течение трёх суток.
При этом у представителей МЧС и спасателей есть право на беспрепятственный доступ в любые жилые помещения в случае чрезвычайных ситуаций.
Устранение аварий и причинение вреда имуществу, если существует угроза серьёзного ущерба имуществу соседей из-за возникшей аварии, управляющая компания (УК) вправе вскрыть квартиру, но только в присутствии сотрудника полиции. При этом должны быть исключены несоразмерные действия, обеспечена сохранность имущества, а собственник оповещён.
отметил эксперт
Приставы же могут войти в жилище в случае необходимости описи и ареста имущества в квартире, а также пригласить двух понятых и составить необходимый акт, в котором расписываются все присутствующие. В экстренных случаях они могут применять силу.
Да, в некоторых случаях жители имеют право не открывать свою дверь спецслужбам.
В России владельцы жилья имеют право не открывать дверь представителям различных служб, если это не предусмотрено законом, или в случае отсутствия соответствующего предварительного уведомления. Например, представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учёта, должны предупредить жильца не позднее чем за 14 дней до визита с указанием предполагаемых дат и времени проверки. В случае отказа жильца впустить проверяющих, коммунальная служба может обратиться в суд, который может обязать жильца открыть дверь.
Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ
Адвокат Максим Шепелев рассказал, что за незаконное проникновение в жилище могут привлечь людей в возрасте от 16 лет. Наказание может быть как в виде штрафа, так и в виде обязательных работ. В некоторых случаях допускается содержание под стражей.
Согласно закону, физические лица платят за проникновение до 40 тыс. рублей штрафа. Если имело место насилие, то до 200 тыс. рублей. Лица, использующие для проникновения служебное помещение, заплатят штраф от 100 до 300 тыс. рублей.