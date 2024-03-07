Когда спецслужбы имеют право взломать дверь в дом или квартиру?

Есть случаи, когда полиция должна сначала получить разрешение от руководства и подать ходатайство в суд на обыск жилища: в основном это требуется при проведении обыска. Зачастую суд выдаёт разрешение в течение суток, однако бывают случаи, когда правоохранительные органы проводят обыск немедленно, а суд предупреждают о случившемся в течение трёх суток.