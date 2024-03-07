Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Белгородцам рассказали, когда они могут не открывать дверь спецслужбам

Когда спецслужбы имеют право взломать дверь в дом или квартиру?

7 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, когда они могут не открывать дверь спецслужбам

Дом каждого человека является неприкосновенным, но в случае необходимости спецслужбы могут вскрыть замок и войти в жилище. Эксперт постарался объяснить журналистам newia.ru, в каких случаях такое проникновение законно, а в каких — нет.

Что такое жилище?

Дом, квартира, дача и временное нежилое помещение подразумевается под термином «жилище». Его неприкосновенность закреплены статьёй 25 Конституции РФ. В жильё никто не может проникнуть без согласия владельцев: за это предусмотрена ответственность по статье 139 УК РФ. Однако бывают исключения, которые создают федеральное законодательство и судебные решения.

При этом есть те помещения, которые не могут называться жилищем. В их число входят:

  • погреб, сарай, баня или гараж: они не приспособлены для проживания и отделены от индивидуального жилого дома;
  • не предназначенные для проживания помещения, находящиеся в общественных местах, кабинеты и вспомогательные помещения в зданиях организаций;
  • помещения, предназначенные для временного пребывания: купе в поезде, каюта на судне, туристическая палатка;
  • жилые помещения, используемые в других целях: склад или мастерская.

Когда спецслужбы могут вскрыть дверь в квартиру?

Несмотря на неприкосновенность жилища, есть несколько случаев, когда спецслужбы могут вскрыть замок и войти внутрь без разрешения жильцов. В эти случаи входят:

  • спасение жизни жителей и их имущества;
  • обеспечение личной или общественной безопасности в таких случаях, как аварии, стихийные бедствия, массовые беспорядки и так далее;
  • задержание преступников;
  • совершение исполнительных действий;
  • борьба с терроризмом, а также условия чрезвычайного или военного положения.

Есть случаи, когда полиция должна сначала получить разрешение от руководства и подать ходатайство в суд на обыск жилища: в основном это требуется при проведении обыска. Зачастую суд выдаёт разрешение в течение суток, однако бывают случаи, когда правоохранительные органы проводят обыск немедленно, а суд предупреждают о случившемся в течение трёх суток.

При этом у представителей МЧС и спасателей есть право на беспрепятственный доступ в любые жилые помещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Устранение аварий и причинение вреда имуществу, если существует угроза серьёзного ущерба имуществу соседей из-за возникшей аварии, управляющая компания (УК) вправе вскрыть квартиру, но только в присутствии сотрудника полиции. При этом должны быть исключены несоразмерные действия, обеспечена сохранность имущества, а собственник оповещён.
отметил эксперт

Приставы же могут войти в жилище в случае необходимости описи и ареста имущества в квартире, а также пригласить двух понятых и составить необходимый акт, в котором расписываются все присутствующие. В экстренных случаях они могут применять силу.

Есть ли у жителей право не открывать двери?

Да, в некоторых случаях жители имеют право не открывать свою дверь спецслужбам.

В России владельцы жилья имеют право не открывать дверь представителям различных служб, если это не предусмотрено законом, или в случае отсутствия соответствующего предварительного уведомления. Например, представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учёта, должны предупредить жильца не позднее чем за 14 дней до визита с указанием предполагаемых дат и времени проверки. В случае отказа жильца впустить проверяющих, коммунальная служба может обратиться в суд, который может обязать жильца открыть дверь.
Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Какая существует ответственность за незаконное проникновение?

Адвокат Максим Шепелев рассказал, что за незаконное проникновение в жилище могут привлечь людей в возрасте от 16 лет. Наказание может быть как в виде штрафа, так и в виде обязательных работ. В некоторых случаях допускается содержание под стражей.

Согласно закону, физические лица платят за проникновение до 40 тыс. рублей штрафа. Если имело место насилие, то до 200 тыс. рублей. Лица, использующие для проникновения служебное помещение, заплатят штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку по факту проникновения в паб «Гвозди» в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Сети опровергли новое проникновение ДРГ в Белгородскую областьГладков подтвердил проникновение украинской ДРГ в Белгородскую областьВС расширил пределы необходимой самозащиты при проникновении грабителей
#Общество#Дом#Россия#Спецслужбы#Дверь#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об атаке БПЛА в Белгородской области
Сегодня, 12:18
В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО
Сегодня, 12:36
«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе
Сегодня, 12:20
Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом
Сегодня, 10:38
Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды
Сегодня, 12:07
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30