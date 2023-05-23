В Сети опровергли новое проникновение ДРГ в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Сети опровергают новое проникновение диверсионных групп на территорию Белгородской области. Сообщалось о проникновении ДРГ в Богун-Городок и Щетиновку — это 35 км от грайворонской Козинки. Местные жители это не подтвердили и уверяют, что в районе населённых пунктов спокойно.
Как пишет Mash, граница охраняется военными, там находятся надёжные укрепления. Сегодня, 23 мая, была слышна стрельба с украинской стороны, но она быстро затихла. Официальной информации на этот счёт нет.
Напомним, накануне в Грайворонский горокруг проникла ДРГ. Ситуация на сегодняшний день уже под контролем.