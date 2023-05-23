В Сети опровергли новое проникновение ДРГ в Белгородскую область

В Сети опровергают новое проникновение диверсионных групп на территорию Белгородской области. Сообщалось о проникновении ДРГ в Богун-Городок и Щетиновку — это 35 км от грайворонской Козинки. Местные жители это не подтвердили и уверяют, что в районе населённых пунктов спокойно.