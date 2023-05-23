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В Сети опровергли новое проникновение ДРГ в Белгородскую область

23 мая 2023, 12:17
Фото: 1MI
Информацию о проникновении ДРГ в Богун-Городок и Щетиновку не подтвердили местные жители и сообщили, что в районе населённых пунктов спокойно. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Сети опровергают новое проникновение диверсионных групп на территорию Белгородской области. Сообщалось о проникновении ДРГ в Богун-Городок и Щетиновку — это 35 км от грайворонской Козинки. Местные жители это не подтвердили и уверяют, что в районе населённых пунктов спокойно.

Как пишет Mash, граница охраняется военными, там находятся надёжные укрепления. Сегодня, 23 мая, была слышна стрельба с украинской стороны, но она быстро затихла. Официальной информации на этот счёт нет.

Напомним, накануне в Грайворонский горокруг проникла ДРГ. Ситуация на сегодняшний день уже под контролем.

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#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Атака ДРГ на Белгородскую область#Приграничье#Наталья Корявых#ДРГ
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