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Служебный автомобиль полиции

Полиция проводит проверку по факту проникновения в паб «Гвозди» в Белгороде

11 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Служебный автомобиль полиции
Ранее в Сети появились видео, на которых видно, как несколько подвыпивших мужчин проникли в местный паб. Бел.Ру связались с полицией, чтобы узнать, обращались ли владельцы заведения по этому поводу в правоохранительные органы.

В воскресенье рано утром двое белгородцев подошли к двери паба «Гвозди», позже к ним присоединился третий, вместе с которым они взломали замок и проникли в уже закрытое заведение. Там один из нарушителей попытался вскрыть кассу и забрать оттуда деньги, но у него не получилось. Тогда мужчина решил вынести из «Гвоздей» хоть что-нибудь и забрал из бара три бутылки с алкоголем. Одна из них, правда, была наполнена только наполовину. Но это не смутило белгородца, который почти сразу скрылся.

В полиции Бел.Ру сообщили, что сейчас по этому факту проводится проверка.

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