Полиция проводит проверку по факту проникновения в паб «Гвозди» в Белгороде

В воскресенье рано утром двое белгородцев подошли к двери паба «Гвозди», позже к ним присоединился третий, вместе с которым они взломали замок и проникли в уже закрытое заведение. Там один из нарушителей попытался вскрыть кассу и забрать оттуда деньги, но у него не получилось. Тогда мужчина решил вынести из «Гвоздей» хоть что-нибудь и забрал из бара три бутылки с алкоголем. Одна из них, правда, была наполнена только наполовину. Но это не смутило белгородца, который почти сразу скрылся.