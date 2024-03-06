Танководница из Белгородской области помогла установить мировой рекорд в Сочи

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод. В нём приняли участие почти две тысячи представителей 73 национальностей.
В фестивале принимают участие 20 тыс. человек из 180 стран. Белгородскую область представляют 90 человек. В их числе — главная танководница страны, заслуженный работник культуры России Екатерина Алиханова.
Добавим, что «кривой танок» — это непрямолинейный, гнутый, узорный хоровод. Ранее грайворонские кривые танки попали в список туристических брендов России.
Напомним, что на фестивале установили пять павильонов-регионов, среди которых есть Белгород.