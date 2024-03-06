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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Многонациональный хоровод

Танководница из Белгородской области помогла установить мировой рекорд в Сочи

6 марта 2024, 14:48
Фото: правительство Белгородской области
Многонациональный хоровод

Белгородская область установила мировой рекорд на Всемирном фестивале молодёжи

Белгородцы установили рекорд на самый многонациональный хоровод. В нём приняли участие представители 73 национальностей, сообщает правительство Белгородской области.

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи установили мировой рекорд на самый многонациональный хоровод. В нём приняли участие почти две тысячи представителей 73 национальностей.

В фестивале принимают участие 20 тыс. человек из 180 стран. Белгородскую область представляют 90 человек. В их числе — главная танководница страны, заслуженный работник культуры России Екатерина Алиханова.

Добавим, что «кривой танок» — это непрямолинейный, гнутый, узорный хоровод. Ранее грайворонские кривые танки попали в список туристических брендов России.

Напомним, что на фестивале установили пять павильонов-регионов, среди которых есть Белгород.

Многонациональный хороводМногонациональный хоровод
Многонациональный хороводМногонациональный хоровод
Многонациональный хороводМногонациональный хоровод
Многонациональный хоровод
Фото: правительство Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Фестиваль#Сочи#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мировой рекорд#Всемирный фестиваль молодёжи
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