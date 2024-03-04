Белгородцы попросили разместить точки продаж цветов к 8 марта вблизи укрытий

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Житель Белгорода обратился к мэру Валентину Демидову с просьбой разместить точки продаж цветов к Международному женскому дню вблизи укрытий, чтобы в случае обстрелов можно было оперативно спрятаться в безопасном месте.
На просьбу Демидов ответил в ходе вечернего прямого эфира. Он отметил, что торговые точки обязательно разместят вблизи тех мест, где можно будет укрыться в случае ракетной опасности.
Безусловно, все торговые локации будут размещены поблизости с укрытиями, бетонными сооружениями, многоквартирными домами или рядом с хозяйствующими субъектами. Кроме этого, мы предусматриваем дополнительные меры безопасности: закупим аптечки, проведём работу об алгоритмах действий в чрезвычайной ситуации с каждым участником ярмарки.
Валентин Демидов
Отметим, что ранее власти думали отменить проведение в этом году цветочной ярмарки, однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать торговлю к 8 марта.