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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Белгороде разместят цветочные магазины на 8 марта вблизи укрытий

Белгородцы попросили разместить точки продаж цветов к 8 марта вблизи укрытий

4 марта 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде разместят цветочные магазины на 8 марта вблизи укрытий

Соответствующая просьба прозвучала в прямом эфире мэра Белгорода Валентина Демидова. Тот отметил, что торговые точки разместят вблизи укрытий и МКД, а также закупят внутрь аптечки и обучат продавцов порядку действий в случае ЧП.
Сюжет
Укрытия

Житель Белгорода обратился к мэру Валентину Демидову с просьбой разместить точки продаж цветов к Международному женскому дню вблизи укрытий, чтобы в случае обстрелов можно было оперативно спрятаться в безопасном месте.

На просьбу Демидов ответил в ходе вечернего прямого эфира. Он отметил, что торговые точки обязательно разместят вблизи тех мест, где можно будет укрыться в случае ракетной опасности.

Безусловно, все торговые локации будут размещены поблизости с укрытиями, бетонными сооружениями, многоквартирными домами или рядом с хозяйствующими субъектами. Кроме этого, мы предусматриваем дополнительные меры безопасности: закупим аптечки, проведём работу об алгоритмах действий в чрезвычайной ситуации с каждым участником ярмарки.
Валентин Демидов

Отметим, что ранее власти думали отменить проведение в этом году цветочной ярмарки, однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать торговлю к 8 марта.

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