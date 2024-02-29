Прием заявок в программу «Стальное дерево» продлится до 29 февраля

Программа «Стальное дерево» действует уже восьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России.