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Прием заявок в программу «Стальное дерево» продлится до 29 февраля

Прием заявок в программу «Стальное дерево» продлится до 29 февраля

29 февраля 2024, 11:31
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В четырех регионах страны благотворительный фонд «Милосердие» продолжает прием заявок для участия в программе поддержки социальных инициатив «Стальное дерево». Уже собрано более 200 инициатив, до завершения сбора осталась четыре дня. Прием социальных инициатив продлится до 29 февраля.

Что надо сделать, чтобы стать участником программы и получить грант до 500 тысяч рублей?

Во-первых, проект должен быть реализован в Липецкой, Свердловской, Белгородской областях или Алтайском крае. Во-вторых, придумать общественно полезную идею. С примерами проектов можно ознакомиться на сайте фонда. В-третьих, правильно заполнить форму заявки на специальной онлайн платформе программы.

Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей конкурса объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие».

На всех этапах конкурса сотрудники фонда помогут соискателям правильно оформить заявку, сформулировать проектные требования.

Интересные детали прохождения конкурсных процедур потенциальные участники «Стального дерева» могут узнать из интервью исполнительного директора фонда «Милосердие» Яны Шафоростовой.

Для справки:

Программа «Стальное дерево» действует уже восьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России.

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#Общество#Белгородская область#Липецкая область#Конкурсная комиссия#Грант#Милосердие#Алтайский край#Исполнительный директор#Свердловская область#Стальное дерево#Артем Черненко
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