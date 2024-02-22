«Почему дети убивают»: какие книги закупают для белгородских читателей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
Центральная библиотека Белгородского района закупает более 1,8 тыс. книг на сумму в 1,7 млн рублей. Заявки на участие в аукционе подаются до 29 февраля. Поставщика определят 4 марта, следует из информации сайта госзакупок.
Закупит библиотека книги 2020–2023 годов издания. Стоимость изделий варьируется от примерно 200 рублей до 1,5 тыс. рублей. Также указано, что закупают книги как в мягком, так и в твёрдом переплётах. Поставить книги необходимо в течение десяти дней после заключения контракта.
Всего библиотека купит 1810 книг различных жанров — от триллеров до сказок. Среди будущего ассортимента учреждения — книги «Почему дети убивают» (18+), «Крымский мост» (16+), «Ночь, с которой всё началось» (16+), «Друг большого человека» (16+), «Я тебя получу» (16+), «Месть на все времена» (16+), «Охота на мага» (16+), «Смерть под старой ивой» (16+) и ряд других.
Добавим, что библиотека приобретает книги как отечественных, так и зарубежных авторов.
Ранее сообщалось, что Белгородская область попала в топ-20 регионов, где предпочитают любовные романы. Меньше всего такой литературой оказались заинтересованы в Чукотском АО и Еврейской автономной области.