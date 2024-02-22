«Почему дети убивают»: какие книги закупают для белгородских читателей

Всего библиотека купит 1810 книг различных жанров — от триллеров до сказок. Среди будущего ассортимента учреждения — книги «Почему дети убивают» (18+), «Крымский мост» (16+), «Ночь, с которой всё началось» (16+), «Друг большого человека» (16+), «Я тебя получу» (16+), «Месть на все времена» (16+), «Охота на мага» (16+), «Смерть под старой ивой» (16+) и ряд других.