Исследователь из ЛНР представил книгу о белгородских партизанах

Книга была издана в конце 2022 года и приурочена к юбилейной 80-й годовщине освобождения Валуйского района от фашистских захватчиков, которая отмечалась 19 января. Книга создавалась в течение пяти лет, но Алексей Фоминов не успел установить личности нескольких партизан. Своё исследование автор считает незавершённым и будет продолжать над ним работу.