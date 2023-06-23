Исследователь из ЛНР представил книгу о белгородских партизанах

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Велась онлайн-трансляция встречи, так что её можно посмотреть в записи. В зал пришло посмотреть её десять человек.
Книга «Операция „Осенний лес“» — исследование, анализ и публикация документов, в том числе немецких, связанных с партизанскими отрядами в Валуйском районе. Красивое название дано в честь самой крупной антипартизанской операции фашистов на территориях Курской, Ворошиловоградской, Воронежской областей.
Валуйские партизаны — единственное партизанское объединение, которое смогло выстоять с начала оккупации и до освобождения.
Алексей Фоминов живёт в ЛНР и является исследователем коренной истории Белгородчины, территории юга России 16-17 веков. Интерес к Валуйскому району обусловлен тем, что предки исследователя жили там.
Книга была издана в конце 2022 года и приурочена к юбилейной 80-й годовщине освобождения Валуйского района от фашистских захватчиков, которая отмечалась 19 января. Книга создавалась в течение пяти лет, но Алексей Фоминов не успел установить личности нескольких партизан. Своё исследование автор считает незавершённым и будет продолжать над ним работу.
Книга представляет собой документальный сборник. Во время своего исследования Алексей Фоминов столкнулся со скептическим отношением валуйчан к партизанам. Поэтому он решил анализировать немецкие документы. Отчеты в них совпадали с советскими, а также с воспоминаниями людей.
Книга отвечает на вопрос: как сотне с небольшим партизан удалось оставить с носом группу немецкий войск и спецслужб.
В зале сидела сотрудница Государственного архива Белгородской области. Она говорила о том, что их архив получил на хранение документы валуйского краеведа Михаила Карагодина, и пригласила Алексея Фоминова для изучения материалов.