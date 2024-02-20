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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Ноутбук

Участник СВО вынес из храма ноутбук

20 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Ноутбук

Белгородца приговорили к исправительным работам за кражу ноутбука из храма

Белгородец находился в храме в вечернее время и задумал похитить ноутбук. Суд приговорил его к исправительным работам, сообщили в городской прокуратуре.

Белгородец, участвовавший в СВО, украл ноутбук из храма. Его за это осудили.

Как сообщили в городской прокуратуре, 5 ноября 2023 года злоумышленник в вечернее время находился в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Тогда уже у него возник умысел похитить ноутбук. 39-летний мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл технику стоимостью более 7 тыс. рублей.

Действия белгородца квалифицировали как кражу. Свою вину житель Белгорода признал полностью, заявил, что раскаивается. Он также возместил причинённый потерпевшему ущерб.

Как добавили в надзорном ведомстве, подсудимый участвовал в спецоперации, имеет ранения и проблемы со здоровьем из-за этого. По месту жительства мужчину характеризуют положительно.

Октябрьский районный суд приговорил горожанина к полугоду исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее другой неоднократно судимый белгородец украл телефон и деньги из сторожки на территории храма, а затем ударил священнослужителя. Мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима.

Бездомный белгородец обокрал храм и ударил священнослужителя
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