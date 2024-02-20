Участник СВО вынес из храма ноутбук

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Белгородец, участвовавший в СВО, украл ноутбук из храма. Его за это осудили.
Как сообщили в городской прокуратуре, 5 ноября 2023 года злоумышленник в вечернее время находился в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Тогда уже у него возник умысел похитить ноутбук. 39-летний мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл технику стоимостью более 7 тыс. рублей.
Действия белгородца квалифицировали как кражу. Свою вину житель Белгорода признал полностью, заявил, что раскаивается. Он также возместил причинённый потерпевшему ущерб.
Как добавили в надзорном ведомстве, подсудимый участвовал в спецоперации, имеет ранения и проблемы со здоровьем из-за этого. По месту жительства мужчину характеризуют положительно.
Октябрьский районный суд приговорил горожанина к полугоду исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, ранее другой неоднократно судимый белгородец украл телефон и деньги из сторожки на территории храма, а затем ударил священнослужителя. Мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима.