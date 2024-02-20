Участник СВО вынес из храма ноутбук

Как сообщили в городской прокуратуре, 5 ноября 2023 года злоумышленник в вечернее время находился в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Тогда уже у него возник умысел похитить ноутбук. 39-летний мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл технику стоимостью более 7 тыс. рублей.