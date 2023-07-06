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Убийство у храма в Старом Осколе: мужчине назначили 17 лет тюрьмы

6 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Старооскольца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство и покушение на убийство

В 2021 году на парковке в микрорайоне Рождественском выпивший мужчина выстрелил в людей из охотничьего ружья. Уголовное дело дошло до суда, где обвиняемому уже вынесли приговор. Подробности сообщает региональная прокуратура.

Громкое дело об убийстве на парковке у храма в Старом Осколе завершилось. Обвиняемого приговорили к 17 годам колонии строгого режима и к двум годам ограничения свободы.

Суд признал 38-летнего старооскольца виновным в убийстве и покушении на убийство. Как установило следствие, 7 сентября 2021 года в микрорайоне Рождественском между выпившим мужчиной и компанией ранее незнакомых ему молодых людей завязалась ссора. Поводом стали взаимные оскорбления. Подсудимый взял из своей машины охотничье ружьё и выстрелил в компанию девять раз. Один из потерпевших умер, а второй получил тяжёлое ранение руки.

Это уголовное дело передали в суд в сентябре 2022 года. Ранее старооскольский «9 Канал» сообщал, что стрелявшим мог быть сотрудник МЧС, а пострадавшими — иностранные студенты. Официального подтверждения этой информации не было.

О том, вступил ли приговор в силу, в пресс-службе прокуратуры не сообщили.

Громкое дело об убийстве на парковке у храма в Белгородской области передали в суд
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