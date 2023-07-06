Убийство у храма в Старом Осколе: мужчине назначили 17 лет тюрьмы

Суд признал 38-летнего старооскольца виновным в убийстве и покушении на убийство. Как установило следствие, 7 сентября 2021 года в микрорайоне Рождественском между выпившим мужчиной и компанией ранее незнакомых ему молодых людей завязалась ссора. Поводом стали взаимные оскорбления. Подсудимый взял из своей машины охотничье ружьё и выстрелил в компанию девять раз. Один из потерпевших умер, а второй получил тяжёлое ранение руки.