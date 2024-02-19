«Работаем над реализацией»: в Белгороде разработали проект нового музея

На обращение белгородца ответило региональное министерство культуры. Представители ведомства подтвердили, что историко-краеведческий музей действительно нуждается в новом здании и экспозиции. В прошлом году по поручению губернатора был разработан проект нового музея. Сейчас прорабатывает вопрос его реализации. Где будет размещён новый музей, в минкульте не уточнили.