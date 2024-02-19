«Работаем над реализацией»: в Белгороде разработали проект нового музея

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
К властям обратился белгородец Максим Макаров. Он поинтересовался, почему у историко-краеведческого музея нет отдельного здания. Сейчас учреждение расположено в помещении музея-диорамы «Курская битва». Многие экспонаты находятся в хранилищах из-за отсутствия большого помещения.
История области и Белгорода достойна внимания и уважения, но, к сожалению, у историко-краеведческого музея нет возможности познакомить в полном объёме с историей и экспонатами так, как было до переезда во вспомогательное помещение диорамы. Почему не выделяется (не резервируется) земельный участок в центральной части города под новое здание музея? А здание, в котором сейчас находится музей, нужно передать диораме под ее нужды, как это была предусмотрено изначально. Это возможно исправить или наша история не главное?
Максим Макаров
На обращение белгородца ответило региональное министерство культуры. Представители ведомства подтвердили, что историко-краеведческий музей действительно нуждается в новом здании и экспозиции. В прошлом году по поручению губернатора был разработан проект нового музея. Сейчас прорабатывает вопрос его реализации. Где будет размещён новый музей, в минкульте не уточнили.
Белгородец считает, что лучшим местом для нового музея была бы территория Белого квартала: «К сожалению, лучшее место для музея отдано под коммерческую застройку. Это место было бы идеальным для музея и зелёного сквера».