Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального*

О смерти сообщили в УФСИН по Ямало-Ненецкому АО. Осуждённому стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, на место вызвали скорую, но врачам оставалась констатировать смерть. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, сообщают федеральные СМИ. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.