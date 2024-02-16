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Скорая помощь

Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального*

16 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Скорая помощь

Песков: президенту доложили о смерти Алексея Навального*

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту «Коммерсанта». RT со ссылкой на собственные источники пишет, что у осуждённого мог оторваться тромб.

По словам Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального*. Также пресс-секретарь добавил, что разбираться в случившемся будут медики.

RT со ссылкой на собственные источники сообщает, что у заключённого оторвался тромб.

О смерти сообщили в УФСИН по Ямало-Ненецкому АО. Осуждённому стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, на место вызвали скорую, но врачам оставалась констатировать смерть. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, сообщают федеральные СМИ. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

*Внесён в список экстремистов и террористов.

Стало известно о смерти Алексея Навального* в колонии
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#Общество#Владимир Путин#Смерть#Россия#УФСИН#Алина Харина#Алексей Навальный#Дмитрий Песков
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