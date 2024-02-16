Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По словам Дмитрия Пескова, президенту Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального*. Также пресс-секретарь добавил, что разбираться в случившемся будут медики.
RT со ссылкой на собственные источники сообщает, что у заключённого оторвался тромб.
О смерти сообщили в УФСИН по Ямало-Ненецкому АО. Осуждённому стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, на место вызвали скорую, но врачам оставалась констатировать смерть. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, сообщают федеральные СМИ. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.
*Внесён в список экстремистов и террористов.