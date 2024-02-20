Алексей Навальный

Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального*

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту «Коммерсанта». RT со ссылкой на собственные источники пишет, что у осуждённого мог оторваться тромб.