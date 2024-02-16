Стало известно о смерти Алексея Навального* в колонии

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Отбывавший срок в колонии в ЯНАО Алексей Навальный* скончался. Об этом 16 февраля сообщили в УФСИН по автономному округу.
Из заявления ведомства следует, что Навальному стало плохо после прогулки. Заключённый «практически сразу потерял сознание». Также сообщается, что ему вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи констатировали смерть.
«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого», — сообщает УФСИН.
Причины смерти устанавливаются.
По данным федеральных СМИ, ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО. Также известно, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка.
*Внесён в список экстремистов и террористов.