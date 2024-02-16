Стало известно о смерти Алексея Навального* в колонии

УФСИН по Ямало-Ненецкому АО сообщило о смерти Алексея Навального*

Сообщения о смерти заключённого появились в ряде СМИ. Эту же информацию подтверждает УФСИН по Ямало-Ненецкому АО. Осуждённому вызвали медицинскую помощь, но медикам пришлось уже констатировали смерть.