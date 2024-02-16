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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:59

Колония

Стало известно о смерти Алексея Навального* в колонии

16 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Колония

УФСИН по Ямало-Ненецкому АО сообщило о смерти Алексея Навального*

Сообщения о смерти заключённого появились в ряде СМИ. Эту же информацию подтверждает УФСИН по Ямало-Ненецкому АО. Осуждённому вызвали медицинскую помощь, но медикам пришлось уже констатировали смерть.

Отбывавший срок в колонии в ЯНАО Алексей Навальный* скончался. Об этом 16 февраля сообщили в УФСИН по автономному округу.

Из заявления ведомства следует, что Навальному стало плохо после прогулки. Заключённый «практически сразу потерял сознание». Также сообщается, что ему вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи констатировали смерть.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого», — сообщает УФСИН.

Причины смерти устанавливаются.

По данным федеральных СМИ, ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО. Также известно, что по факту произошедшего организована процессуальная проверка.

*Внесён в список экстремистов и террористов.

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#Происшествия#Смерть#Россия#УФСИН#Наталья Корявых#Алексей Навальный
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