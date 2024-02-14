В День всех влюблённых в Белгородской области заметили необычный свадебный кортеж

Posted Вчера, 13:26
Published Вчера, 13:26
Modified Вчера, 13:28
Updated Вчера, 13:28
В Старом Осколе в День святого Валентина провели необычную свадьбу. Кортеж новобрачных состоял из «Газелей». Транспорт украсили шарами и лентами. В Сети предположили, что кто-то из молодожёнов может работать в сфере грузоперевозок.
В 2019 году в Старом Осколе также заметили свадебный кортеж из фур.
Напомним, что ранее стало известно, что День всех влюблённых большинство белгородцев отмечать не будут. Такие данные показал опрос среди компаний и горожан.