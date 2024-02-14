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Posted Вчера, 13:26

Published Вчера, 13:26

Modified Вчера, 13:28

Updated Вчера, 13:28

Свадебный кортеж

В День всех влюблённых в Белгородской области заметили необычный свадебный кортеж

14 февраля 2024, 13:26
Фото: Telegram-канале «9 Канал Старый Оскол»
Свадебный кортеж

В Белгородской области заметили свадебный кортеж из «Газелей»

14 февраля на дорогах Старого Оскола появился оригинальный кортеж. Видео публикуют в Telegram-канале «9 Канал».

В Старом Осколе в День святого Валентина провели необычную свадьбу. Кортеж новобрачных состоял из «Газелей». Транспорт украсили шарами и лентами. В Сети предположили, что кто-то из молодожёнов может работать в сфере грузоперевозок.

В 2019 году в Старом Осколе также заметили свадебный кортеж из фур.

Напомним, что ранее стало известно, что День всех влюблённых большинство белгородцев отмечать не будут. Такие данные показал опрос среди компаний и горожан.

Свадебный кортеж
Видео: Telegram-канал «9 Канал Старый Оскол»
Без святых Валентинов: большинство белгородцев не планирует отмечать 14 февраля
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