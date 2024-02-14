«Борзые» из Белгорода: какие районы города пользовались при СССР дурной славой

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В 70-е годы абсолютно все молодые парни и школьники были втянуты в жизнь улицы. При этом связь с криминалом отсутствовала: молодых людей связывали крепкие узы товарищества, когда на улице все друг друга знали с детства.
Участие в уличных драках было обязательным, а за «прогул» товарищи могли и «спросить». Сам Белгород был поделён на районы: каждый молодой человек железно знал, в какой ему можно ходить, а в какой — не желательно. Проход на чужую территорию нередко заканчивался дракой.
Самыми боевыми и «известными» в плохом смысле слова районами были бывшие городские слободы Савино и Жилая (ныне — район Левобережный). Последняя имела в 70-е годы свои притоны. Поговаривали даже, что были там и проститутки.
На Савино же не хотели ездить даже таксисты: боялись, что обратно придётся идти пешком. Драчунов в том районе тоже было много.
Одним из наиболее криминогенных районов был район Крейды. Дело в том, что туда в 70-х начали селиться приезжие со всей страны, чужие для Белгорода люди. Кроме того, в ней также проживали осуждённые к принудительным работам, которых называли «химиками». На общественное мнение всем этим людям было наплевать: «крейдянцы» «кошмарили» весь город и устраивали потасовки.
Имел дурную славу и район Супруновки. В начале 70-х годов в той стороне перекрыли дорогу на Харьковскую гору в районе рынка «Салют», после чего «власть там закончилась». По рассказам местных жителей тех времён, туда не ездили ни милиция, ни скорая помощь. Но при этом местным жителям переживать было не за что: бабушки спокойно отпускали своих внуков погулять, так как знали, что на родном районе им ничего не грозит.
Стоит отметить и эти известные в своё время районы и их обитателей: Пушкарное, Красное, Болховец, Старый город, Пески, Черёмушки, Сокол, Заводские переулки, Павловские, Ждановские, Садовские.
При этом отношения между районами были разные. Например, молодые люди со Старогородского переезда были не в ладах со Старым городом и Крейдой, но неплохо общались с Песками. Пески же «воевали» с Пушкарным. Нейтральной территорией был центр Белгорода, где молодые люди со всего города могли гулять спокойно.
Подробнее о районах Белгорода и «воющих» между собой подростках читайте в спецпроекте Бел.Ру.