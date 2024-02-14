«Борзые» из Белгорода: какие районы города пользовались при СССР дурной славой

Имел дурную славу и район Супруновки. В начале 70-х годов в той стороне перекрыли дорогу на Харьковскую гору в районе рынка «Салют», после чего «власть там закончилась». По рассказам местных жителей тех времён, туда не ездили ни милиция, ни скорая помощь. Но при этом местным жителям переживать было не за что: бабушки спокойно отпускали своих внуков погулять, так как знали, что на родном районе им ничего не грозит.