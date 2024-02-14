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Posted Вчера, 11:45

Published Вчера, 11:45

Modified Вчера, 11:47

Updated Вчера, 11:47

Более 140 человек погибли за год на дорогах Белгородской области

Более 140 человек погибли за год на дорогах Белгородской области

14 февраля 2024, 11:45
Фото: 1MI
Как утверждается в опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области, в 2023 году на дорогах региона в ДТП погиб 141 человек.
Сюжет
ДТП

Всего на территории региона в 2023 году произошло 1104 ДТП. Согласно отчёту полиции, 1384 человека получили в них ранения различной степени тяжести.

По вине пьяных водителей погибли 20 человек, ещё 84 участника дорожного движения получили травмы. При этом в УМВД фиксируют снижение числа ДТП по причине нетрезвой езды: зарегистрировано 71 такое происшествие, что на 22,8% меньше, чем за предыдущий период.

Что касается ДТП по вине неопытных водителей (со стажем меньше двух лет), то их число осталось на уровне прежнего года — 66 случаев. Четыре человека погибли в такого рода авариях (это меньше на 77,8%), 103 белгородца получили ранения.

В УМВД заверяют, что для снижения числа ДТП с детьми ведётся регулярная воспитательная работа. Число аварий с несовершеннолетними при этом в документе не указывают.

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#Белгородская область#ДТП#Погибли#Белгород#Артем Черненко#Оперативная обстановка
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