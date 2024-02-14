Более 140 человек погибли за год на дорогах Белгородской области

Posted Вчера, 11:45
Published Вчера, 11:45
Modified Вчера, 11:47
Updated Вчера, 11:47
Всего на территории региона в 2023 году произошло 1104 ДТП. Согласно отчёту полиции, 1384 человека получили в них ранения различной степени тяжести.
По вине пьяных водителей погибли 20 человек, ещё 84 участника дорожного движения получили травмы. При этом в УМВД фиксируют снижение числа ДТП по причине нетрезвой езды: зарегистрировано 71 такое происшествие, что на 22,8% меньше, чем за предыдущий период.
Что касается ДТП по вине неопытных водителей (со стажем меньше двух лет), то их число осталось на уровне прежнего года — 66 случаев. Четыре человека погибли в такого рода авариях (это меньше на 77,8%), 103 белгородца получили ранения.
В УМВД заверяют, что для снижения числа ДТП с детьми ведётся регулярная воспитательная работа. Число аварий с несовершеннолетними при этом в документе не указывают.