Белгородцам объяснили, почему сейчас так часто можно увидеть стада косуль

Posted Вчера, 12:21
Published Вчера, 12:21
Modified Вчера, 12:23
Updated Вчера, 12:23
В Белгородской области наблюдается кормовая миграция косуль. Животные сбиваются в стада и передвигаются вместе в поисках корма.
Миграция из одной области обитания в другую происходит регулярно. Каждая популяция передвигается по одному и тому же маршруту, подчёркивают специалисты.
Экоохотнадзор предупреждает, что маршрут косуль может пролегать через автомобильные дороги, что может привести к аварии. Управление призывает водителей быть внимательнее на дорогах.