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Posted Вчера, 12:21

Published Вчера, 12:21

Modified Вчера, 12:23

Updated Вчера, 12:23

Косуля, фото тематическое

Белгородцам объяснили, почему сейчас так часто можно увидеть стада косуль

14 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI
Косуля, фото тематическое

Белгородцев призывают быть внимательнее на дорогах из-за миграции косуль

В регионе наблюдают кормовую миграцию косуль. Маршруты животных могут пролегать через автодороги, подробности рассказывает областной экоохотнадзор.

В Белгородской области наблюдается кормовая миграция косуль. Животные сбиваются в стада и передвигаются вместе в поисках корма.

Миграция из одной области обитания в другую происходит регулярно. Каждая популяция передвигается по одному и тому же маршруту, подчёркивают специалисты.

Экоохотнадзор предупреждает, что маршрут косуль может пролегать через автомобильные дороги, что может привести к аварии. Управление призывает водителей быть внимательнее на дорогах.

Миграция косуль
Видео: управление экоохотнадзора в Белгородской области
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#Видео#Общество#Белгородская область#Миграция#Белгород#Алина Харина#Косули#Экоохотнадзор
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