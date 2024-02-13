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Следком

В Белгородской области за год выросло число суицидов

13 февраля 2024, 09:34
Фото: 1MI
Следком

За год в Белгородской области зарегистрировали 99 самоубийств

Их количество в указанный период выросло на 38%, пишет «Фонарь» со ссылкой на региональный СК. При этом три случая относятся к детским и подростковым суицидам.
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Следком

В Белгородской области за год выросло число суицидов. В 2023 году добровольно ушли из жизни 99 белгородцев. Количество самоубийств выросло на 38%.

Как пишет издание, три случая — детские и подростковые суициды. В пресс-службе СК отметили, что в каждом случае следствием «принимаются исчерпывающие меры к установлению обстоятельств произошедшего, условий жизни, фактов совершения в отношении граждан возможных противоправных действий».

Интересно, что 2022 год стал годом с наименьшим количеством самоубийств в регионе за последнее десятилетие. В позапрошлом году на территории области зарегистрировали 61 случай суицидов.

В следкоме добавили, что им неизвестно о том, были ли за последний год случаи, когда самоубийства удавалось предотвратить. В прошлом году СК возбудил два уголовных дела по возможному доведению до суицида, однако версия следствия не подтвердилась, поэтому дела закрыли.

Также сообщается, что с 2015 года число суицидов в Белгородской области снижалось. В тот год в регионе зафиксировали 282 самоубийства, но их число снизилось до 145 к 2020 году. В 2021 году наблюдался небольшой рост — 153 случая.

Ранее сообщалось, что самоубийства чаще совершали жители городов. Однако эта тенденция изменилась — количество суицидов и в сёлах, и в городах стало примерно одинаковым.

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#Белгородская область#Происшествия#Суициды#Белгород#Наталья Корявых#Самоубийство#Следком
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