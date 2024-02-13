В Белгородской области за год выросло число суицидов

В следкоме добавили, что им неизвестно о том, были ли за последний год случаи, когда самоубийства удавалось предотвратить. В прошлом году СК возбудил два уголовных дела по возможному доведению до суицида, однако версия следствия не подтвердилась, поэтому дела закрыли.