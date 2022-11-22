Снизилось до 150: журналисты изучили статистику самоубийств в Белгородской области

За десять лет в Белгородской области постепенно снизилось количество самоубийств. В среднем ежегодно добровольно из жизни уходят до 200 белгородцев.
Издание опиралось на данные Росстата в период с 2011 по 2021 год. Самый пик суицидов в регионе пришёлся на 2015 год. Тогда самоубийство совершили 282 белгородца. Самым низким количеством самоубийств может похвастаться 2020 год — 145. В 2021 году число суицидов немного выросло — до 153.
Чаще самоубийства совершали жители городов. Но тем не менее в последние два года тенденция изменилась — количество самоубийц и в сёлах, и в городах стало примерно одинаковым. В 2021 году суицид совершили 76 горожан и 77 жителей сельской местности.
В соседней Воронежской области пик суицидов пришёлся на 2013 год. Тогда покончили с собой 406 воронежцев. В Курской области в тот же год таким способом ушли из жизни 126 человек. В 2021 году в регионе самоубийств насчитали 87.