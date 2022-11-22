Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снизилось до 150: журналисты изучили статистику самоубийств в Белгородской области

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
В среднем в регионе добровольно уходят из жизни до 200 человек. В 2021 году суицид совершили 153 белгородца. Статистику проанализировал «Фонарь».

За десять лет в Белгородской области постепенно снизилось количество самоубийств. В среднем ежегодно добровольно из жизни уходят до 200 белгородцев.

Издание опиралось на данные Росстата в период с 2011 по 2021 год. Самый пик суицидов в регионе пришёлся на 2015 год. Тогда самоубийство совершили 282 белгородца. Самым низким количеством самоубийств может похвастаться 2020 год — 145. В 2021 году число суицидов немного выросло — до 153.

Чаще самоубийства совершали жители городов. Но тем не менее в последние два года тенденция изменилась — количество самоубийц и в сёлах, и в городах стало примерно одинаковым. В 2021 году суицид совершили 76 горожан и 77 жителей сельской местности.

В соседней Воронежской области пик суицидов пришёлся на 2013 год. Тогда покончили с собой 406 воронежцев. В Курской области в тот же год таким способом ушли из жизни 126 человек. В 2021 году в регионе самоубийств насчитали 87. 

 

статистика самоубийств в Белгородской областистатистика самоубийств в Белгородской области
статистика самоубийств в Белгородской области
Фото: Фонарь
Ревнивый белгородец застрелил супругу, после чего покончил с собой
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Калуги убил сожителя своей экс-супруги в Белгороде и покончил с собойВ Белгородской области школьник покончил с собойВ белгородском СИЗО покончил с собой адвокат Александр Евдокимов
#Наталья Корявых#Общество#Самоубийства#Суициды#Статистика#Росстат
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто
Сегодня, 12:41
Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз
Сегодня, 05:40
При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
Сегодня, 10:42
Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря
Сегодня, 05:12
Часовня в честь строителей Дороги мужества возведена на вокзале в Старом Осколе
Сегодня, 11:12
Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска
Сегодня, 12:36