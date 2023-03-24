Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи

«Это уже очень важный момент. Понятно, что эти сайты невозможно обнаружить, а платформы находятся за рубежом, но это очень важно для родителей, которых утешает, что совершается отпевание, они могут поминать в церкви. И нам вот эта формулировка очень поможет», — объяснил митрополит.