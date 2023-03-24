Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал одну из возможных причин суицидов среди молодёжи. Речь идёт о вредоносных сайтах. Помимо этого, в последнее время добавились «панические атаки в связи с действиями Вооружённых сил Украины», цитирует митрополита издание.
Церковь в случае самоубийства человека не может проводить отпевание. В связи с этим Иоанн обратился к уполномоченному по правам человека в Белгородской области Александру Панину. Он спросил о возможности квалифицировать как доведение до самоубийства случаи, когда дети или молодёжь были увлечены подобными сайтами.
«Это уже очень важный момент. Понятно, что эти сайты невозможно обнаружить, а платформы находятся за рубежом, но это очень важно для родителей, которых утешает, что совершается отпевание, они могут поминать в церкви. И нам вот эта формулировка очень поможет», — объяснил митрополит.
Омбудсмен заверил, что согласен выступить с инициативой.
Напомним, что в регионе по состоянию на 2021 год количество суицидов снижалось. Однако если ранее добровольно из жизни уходили преимущественно жители городов, то со временем показатели в городах и сёлах выровнялись.