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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи

24 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI

Белгородская митрополия проводит расследования суицидов в молодёжной среде

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн уверен, что на детей и молодёжь влияют вредоносные сайты. Он попросил в этих случаях квалифицировать трагедии как доведение до самоубийства. Это позволит церкви проводить отпевание, пишет Go31.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал одну из возможных причин суицидов среди молодёжи. Речь идёт о вредоносных сайтах. Помимо этого, в последнее время добавились «панические атаки в связи с действиями Вооружённых сил Украины», цитирует митрополита издание.

Церковь в случае самоубийства человека не может проводить отпевание. В связи с этим Иоанн обратился к уполномоченному по правам человека в Белгородской области Александру Панину. Он спросил о возможности квалифицировать как доведение до самоубийства случаи, когда дети или молодёжь были увлечены подобными сайтами.

«Это уже очень важный момент. Понятно, что эти сайты невозможно обнаружить, а платформы находятся за рубежом, но это очень важно для родителей, которых утешает, что совершается отпевание, они могут поминать в церкви. И нам вот эта формулировка очень поможет», — объяснил митрополит.

Омбудсмен заверил, что согласен выступить с инициативой.

Напомним, что в регионе по состоянию на 2021 год количество суицидов снижалось. Однако если ранее добровольно из жизни уходили преимущественно жители городов, то со временем показатели в городах и сёлах выровнялись.

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#Ольга Аксёнова#Суицид#Молодёж#Самоубийство#Сайты#Отпевание#Общество#Белгородская область#Иоанн#Александр панин
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