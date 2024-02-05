Гладков поручил определять компенсации за обстрелянные авто, не дожидаясь хозяев

Мэр Валентин Демидов рассказал, что на сегодняшний день 629 владельцам повреждённых машин уже выплатили компенсации либо же передали документы на оплату. Ещё по 43 машинам документы готовятся. Решить вопрос в полном объёме не позволяют собственники 12 транспортных средств, покинувшие город после обстрелов.