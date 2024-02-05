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Пострадавшая из-за ВСУ машина под Грайвороном. Архивное фото

Гладков поручил определять компенсации за обстрелянные авто, не дожидаясь хозяев

5 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI
Пострадавшая из-за ВСУ машина под Грайвороном. Архивное фото
Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков поручил платить компенсации за обстрелянные авто, не дожидаясь появления в Белгороде их хозяев. По словам главы региона, с деньгами «проблем нет».
Сюжет
Деньги

Мэр Валентин Демидов рассказал, что на сегодняшний день 629 владельцам повреждённых машин уже выплатили компенсации либо же передали документы на оплату. Ещё по 43 машинам документы готовятся. Решить вопрос в полном объёме не позволяют собственники 12 транспортных средств, покинувшие город после обстрелов.

То, что по 12 машинам ждёте собственников, — я это не понимаю. Зачем собственники? Собственник даёт номер счёта, проводится экспертиза, после чего деньги переводят на расчётный счёт.
Вячеслав Гладков

Демидов отметил, что по трём автомобилям в принципе не получается найти владельцев, по остальным машинам работа ведётся: «как только люди появятся, мы им сразу перечислим средства».

Ещё раз повторяю: не надо людей ждать. Пусть они вам через своих родственников, через телефоны передают реквизиты. Всё это кончается одинаково: через полгода начнутся жалобы на то, что кому-то до сих пор не перечислили.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что с деньгами по данному направлению «проблем нет».

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