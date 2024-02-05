Гладков поручил определять компенсации за обстрелянные авто, не дожидаясь хозяев

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Мэр Валентин Демидов рассказал, что на сегодняшний день 629 владельцам повреждённых машин уже выплатили компенсации либо же передали документы на оплату. Ещё по 43 машинам документы готовятся. Решить вопрос в полном объёме не позволяют собственники 12 транспортных средств, покинувшие город после обстрелов.
То, что по 12 машинам ждёте собственников, — я это не понимаю. Зачем собственники? Собственник даёт номер счёта, проводится экспертиза, после чего деньги переводят на расчётный счёт.
Вячеслав Гладков
Демидов отметил, что по трём автомобилям в принципе не получается найти владельцев, по остальным машинам работа ведётся: «как только люди появятся, мы им сразу перечислим средства».
Ещё раз повторяю: не надо людей ждать. Пусть они вам через своих родственников, через телефоны передают реквизиты. Всё это кончается одинаково: через полгода начнутся жалобы на то, что кому-то до сих пор не перечислили.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что с деньгами по данному направлению «проблем нет».