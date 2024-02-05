Белгородские предприниматели могут получить до 500 тысяч на облачные технологии

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.