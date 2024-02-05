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Белгородские предприниматели могут получить до 500 тысяч на облачные технологии

Белгородские предприниматели могут получить до 500 тысяч на облачные технологии

5 февраля 2024, 14:30
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Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование.

Новые клиенты провайдера могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

«В прошлом году вложения белгородских предприятий в облачные решения выросли почти вдвое по сравнению с 2022 годом. На мой взгляд, такой интерес к облачным решениям в нашем регионе связан прежде всего со стремлением бизнеса обеспечить безопасность корпоративных систем и данных от киберугроз, количество которых в последнее время активно растет. Так, наиболее востребованными облачными услугами в 2023 году в Белгородской области стали контейнерные технологии, резервное копирование, защита веб-приложений (WAF), сервис управления распределенными сетями (SD-WAN), центр мониторинга информационной безопасности. В этом году мы запускаем грантовую программу для новых клиентов. Она позволяет компаниям оценить удобство и безопасность работы с облачными сервисами. Облака действительно способны повысить сохранность информационных данных бизнеса в разы по сравнению с собственным „железом“, на поддержание работоспособности которого требуется тратить много времени и финансов», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
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