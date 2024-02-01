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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Гладков рассказал, что в регион поступило 30 новых авто для врачей

Гладков — о новых авто для врачей: «Медицина станет ещё доступнее»

1 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Гладков рассказал, что в регион поступило 30 новых авто для врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о поступлении в регион 30 автомобилей, которыми будут пользоваться врачи в профессиональных целях. Машины предназначены для доставки пациентов и лекарств, для осмотра пациентов на дому и для других целей.

На сегодняшний день, 1 февраля, в Белгородскую область поступило 30 легковых автомобилей из 41, ещё 11 машин поставят во второй половине 2024 года. Автомобили Lada Granta доставят в белгородские медучреждения: врачи будут доставлять на них пациентов в больницы или медикаменты к белгородцам, а также приезжать к жителям для осмотров на дому и проводить диспансеризацию.

Машины привезли в регион в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения».

Я надеюсь, что вы согласитесь: нашим врачам они точно окажут большую помощь, а значит, медицина будет ещё доступнее. Вопросов много, но мы стараемся по мере наших возможностей с помощью федерального центра эти проблемы решать.
Вячеслав Гладков

Отметим, что оставшиеся автомобили поступят в регион во второй половине этого года. Машины закупили для центральных районных больниц на общую сумму 40,7 млн рублей: из них 27,2 млн рублей были выделены из федерального бюджета, а 13,45 млн рублей — из областного бюджета.

В настоящее время началось оформление документов и государственная регистрация 30 поступивших авто. Сразу после оформления их передадут в больницы.

В прошлом году в регион закупили 52 автомобиля за 48,2 млн рублей.

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