Гладков — о новых авто для врачей: «Медицина станет ещё доступнее»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
На сегодняшний день, 1 февраля, в Белгородскую область поступило 30 легковых автомобилей из 41, ещё 11 машин поставят во второй половине 2024 года. Автомобили Lada Granta доставят в белгородские медучреждения: врачи будут доставлять на них пациентов в больницы или медикаменты к белгородцам, а также приезжать к жителям для осмотров на дому и проводить диспансеризацию.
Машины привезли в регион в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения».
Я надеюсь, что вы согласитесь: нашим врачам они точно окажут большую помощь, а значит, медицина будет ещё доступнее. Вопросов много, но мы стараемся по мере наших возможностей с помощью федерального центра эти проблемы решать.
Вячеслав Гладков
Отметим, что оставшиеся автомобили поступят в регион во второй половине этого года. Машины закупили для центральных районных больниц на общую сумму 40,7 млн рублей: из них 27,2 млн рублей были выделены из федерального бюджета, а 13,45 млн рублей — из областного бюджета.
В настоящее время началось оформление документов и государственная регистрация 30 поступивших авто. Сразу после оформления их передадут в больницы.
В прошлом году в регион закупили 52 автомобиля за 48,2 млн рублей.