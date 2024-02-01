Гладков — о новых авто для врачей: «Медицина станет ещё доступнее»

На сегодняшний день, 1 февраля, в Белгородскую область поступило 30 легковых автомобилей из 41, ещё 11 машин поставят во второй половине 2024 года. Автомобили Lada Granta доставят в белгородские медучреждения: врачи будут доставлять на них пациентов в больницы или медикаменты к белгородцам, а также приезжать к жителям для осмотров на дому и проводить диспансеризацию.