Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколола

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В 2022 году девочка попала в больницу с острой болью в животе и, не получив должную медпомощь, потеряла левый яичник и фаллопиеву трубу. Это грозило бесплодием, и её мать подала в суд на гинеколога, которая якобы не помогла юной оскольчанке своевременно.
Тогда экспертиза подтвердила, что девочка потеряла органы из-за некачественной медицинской помощи. И сначала Старооскольский суд признал гинеколога виновной. Но в мае этого года врач подала апелляцию в Белгородский областной суд, который без проведения дополнительных проверок и экспертиз оправдал её.
Рассмотрев жалобу матери пострадавшей, саратовский Первый кассационный суд установил, что в апелляционной инстанции при изложении своей позиции использовали «языковые средства и литературные приёмы, не принятые в деловом обороте». Также Белгородский областной суд сделал вывод, что «суждения первой инстанции являются вздорными, а собранные доказательства ненадежными», и это не является критерием оценки.
А мы напомним, что в своих доводах апелляционный суд использовал такие выражения, как «медицина не является точной наукой» и «судья теряется в догадках, по каким особым непостижимым ему профессиональным или иным качествам суд первой инстанции отдал предпочтение столичному комиссионному заключению», а также «не каждая медицинская помощь должна быть успешна и эффективна и приводить к благоприятному исходу».
Апелляционный приговор отменили, теперь Белгородскому областному суду в новом составе придётся рассмотреть это дело и выбрать меры пресечения в отношении врача.