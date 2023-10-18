Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколола

А мы напомним, что в своих доводах апелляционный суд использовал такие выражения, как «медицина не является точной наукой» и «судья теряется в догадках, по каким особым непостижимым ему профессиональным или иным качествам суд первой инстанции отдал предпочтение столичному комиссионному заключению», а также «не каждая медицинская помощь должна быть успешна и эффективна и приводить к благоприятному исходу».