ВТБ вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии HeadHunter

Интерес к ВТБ как к работодателю ежегодно растет. В 2023 году к команде банка присоединились свыше 13 000 человек. Заметно вырос и интерес к программам стажировок: получено более 31 000 заявок на 400 мест по всей России, что на 60% выше, чем в 2022 году.