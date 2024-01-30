ВТБ улучшает условия обслуживания для клиентов-пенсионеров из «Открытия»

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Published Сегодня, 08:21
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Пенсионеры, которые ранее обслуживались в «Открытии», могут перевести пенсию на карту ВТБ — клиентам станут доступны особые условия обслуживания.
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Для перевода пенсии в ВТБ достаточно обратиться в любое отделение «Открытия» и оформить заявление, для этого понадобятся паспорт и СНИЛС.
«В 2023 году ВТБ активно развивал предложения для пенсионеров, поэтому сегодня им доступны наиболее выгодные условия обслуживания. По итогам прошлого года группа ВТБ предоставила финансовые услуги более чем 3 млн россиян старшего возраста, из которых свыше 1,5 млн получают пенсию именно в наш банк. Рассчитываем, что клиенты „Открытия“ при переходе в ВТБ смогут сравнить текущие на рынке предложения и выбрать наиболее выгодное для своего обслуживания — в ВТБ. Кроме того, если кто-то из клиентов пока не получает пенсию в своем банке, но заинтересован в более выгодных условиях, они также могут оформить заявление на перевод пенсии и воспользоваться нашими специальными предложениями при ее переводе в ВТБ», — прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.
«Ключевая задача интеграции — сформировать индивидуальное и наиболее интересное предложение продуктов и сервисов ВТБ для каждого клиента „Открытия“ и сделать для наших клиентов процесс перехода в ВТБ максимально простым и удобным. В конце прошлого года мы успешно провели для старшего поколения пилотный проект в ряде городов Поволжья, Урала и Центральной России, и по его итогам каждый второй пенсионер, который пришел в наш офис в рамках акции, подал заявку на перевод своей пенсии в ВТБ», — отметил руководитель по работе с клиентской базой и программой лояльности банка «Открытие» Сергей Исаев.
В конце 2023 года под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов в разных регионах России. Всего в 2024 году под единым брендом объединятся более 250 точек «Открытия». Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
Накопительный ВТБ-Счет. 16% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток накопительного ВТБ-Счета на сумму до 1 млн руб., если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 90 дней составлял менее 1000 рублей. С 4-го месяца, а также с 1-го месяца, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады в ВТБ, действует базовая ставка — 7% годовых и дополнительные надбавки к базовой ставке (Надбавки): 2% годовых при условии получения пенсии в ВТБ, 3% годовых при ежемесячных тратах по картам ВТБ от 10 000 ₽. Ставка с учетом Надбавок — 12% годовых. Сумма, на которую начисляются Надбавки, — до 1 млн руб. Условия действуют в рамках пакета услуг «Мультикарта». Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.
Доход на остаток. 7,0% годовых начисляются на общую сумму денег, не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в Банке ВТБ ПАО (за исключением счетов по вкладам, накопительных счетов и брокерских счетов), при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Проценты начисляются на общую сумму денег в рублях на начало каждого календарного дня и выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. На сумму более 100 000 руб. проценты не начисляются.
Платежи. Комиссия 0 руб. при оплате услуг ЖКХ в ВТБ Онлайн, за исключением оплаты в адрес Поставщиков услуг через агрегаторов: Система Город Республики Башкортостан; Система Город Иркутской области; Система Город Челябинской области; Система Город Алтайского края; Пермь Процессинговое Агентство.
Кешбэк. Кешбэк — возврат части стоимости покупки по карте ВТБ (Карта) в виде начисления мультибонусов, доступный участникам программы лояльности «Мультибонус». Предельный размер поощрения за покупки Картой в категориях «Супермаркеты», «Кафе и рестораны» и «Транспорт и такси» не превышает 2000 мультибонусов в месяц в рамках пакета услуг «Мультикарта». С подробной информацией о программе, правилах ее проведения, организаторе, ограничениях, условиях начисления и использования мультибонусов, акциях партнеров можно ознакомиться на сайте: multibonus.ru и в мобильном приложении «Мультибонус».
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