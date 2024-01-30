ВТБ улучшает условия обслуживания для клиентов-пенсионеров из «Открытия»

«В 2023 году ВТБ активно развивал предложения для пенсионеров, поэтому сегодня им доступны наиболее выгодные условия обслуживания. По итогам прошлого года группа ВТБ предоставила финансовые услуги более чем 3 млн россиян старшего возраста, из которых свыше 1,5 млн получают пенсию именно в наш банк. Рассчитываем, что клиенты „Открытия“ при переходе в ВТБ смогут сравнить текущие на рынке предложения и выбрать наиболее выгодное для своего обслуживания — в ВТБ. Кроме того, если кто-то из клиентов пока не получает пенсию в своем банке, но заинтересован в более выгодных условиях, они также могут оформить заявление на перевод пенсии и воспользоваться нашими специальными предложениями при ее переводе в ВТБ», — прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.