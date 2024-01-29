Остановку в Белгороде осовременили электронным табло с картой автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На улице Конева в Белгороде установили электронное табло. На карте отображаются маршруты общественного транспорта.
«Классно сделано. Хотя вот при нас автобус 13к подъехал, а на карте — нет», — передаёт впечатления очевидцев источник.
Ранее белгородцы просили наладить в автобусах системы оповещения об остановках. Горожане хотят слышать объявления о том, где останавливается маршрутный транспорт, или видеть «бегущую строку». Губернатор тогда объяснил, что извещение пассажиров в транспорте сформировано через систему ГЛОНАСС, но из-за оперативной обстановки подача сигнала прерывается.