Остановку в Белгороде осовременили электронным табло с картой автобусных маршрутов

На остановке в Белгороде появилось электронное табло с картой

Табло установили на остановке на улице Конева, сообщает Telegram-канал «Электромир Максимова». На экране можно проследить за тем, где сейчас находится нужный автобус. Однако пассажиры отмечают, что сбои в работе всё-таки есть.