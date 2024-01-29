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Published Сегодня, 07:18

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Автобус

Остановку в Белгороде осовременили электронным табло с картой автобусных маршрутов

29 января 2024, 07:18
Фото: 1MI
Автобус

На остановке в Белгороде появилось электронное табло с картой

Табло установили на остановке на улице Конева, сообщает Telegram-канал «Электромир Максимова». На экране можно проследить за тем, где сейчас находится нужный автобус. Однако пассажиры отмечают, что сбои в работе всё-таки есть.

На улице Конева в Белгороде установили электронное табло. На карте отображаются маршруты общественного транспорта.

«Классно сделано. Хотя вот при нас автобус 13к подъехал, а на карте — нет», — передаёт впечатления очевидцев источник.

Ранее белгородцы просили наладить в автобусах системы оповещения об остановках. Горожане хотят слышать объявления о том, где останавливается маршрутный транспорт, или видеть «бегущую строку». Губернатор тогда объяснил, что извещение пассажиров в транспорте сформировано через систему ГЛОНАСС, но из-за оперативной обстановки подача сигнала прерывается.

Электронное табло на остановке на улице КоневаЭлектронное табло на остановке на улице Конева
Электронное табло на остановке на улице Конева Электронное табло на остановке на улице Конева
Электронное табло на остановке на улице Конева Электронное табло на остановке на улице Конева
Электронное табло на остановке на улице Конева
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Белгородцы попросили наладить систему оповещения об остановках в автобусах
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановка#Маршруты#Белгород#Алина Харина
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