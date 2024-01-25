Белгородским депутатам пришлось оперативно принять поправки в бюджет

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
На внеочередном заседании облдумы 25 января депутаты единогласно проголосовали за увеличение расходов бюджета Белгородской области в 2024 году на 8,2 млрд рублей. Объём ассигнований скорректирован за счёт остатков средств региональной казны, сложившихся на 1 января текущего года.
Дополнительные средства направят:
Помимо этого, запланировано дополнительное финансирование мероприятий по переселению белгородцев из аварийного жилья (123,3 млн рублей) и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (200 млн рублей).
С учётом корректировок доходы бюджета области в текущем году составят 132,5 млрд рублей, расходы — 155,3 млрд рублей. Дефицит — 22,8 млрд рублей.
Депутаты изменения поддержали. Председатель облдумы Юрий Клепиков отметил, что корректировки потребовалось внести быстро в связи с оперативной обстановкой.