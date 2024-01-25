Белгородским депутатам пришлось оперативно принять поправки в бюджет

На внеочередном заседании облдумы 25 января депутаты единогласно проголосовали за увеличение расходов бюджета Белгородской области в 2024 году на 8,2 млрд рублей. Объём ассигнований скорректирован за счёт остатков средств региональной казны, сложившихся на 1 января текущего года.