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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Бюджет

Белгородским депутатам пришлось оперативно принять поправки в бюджет

25 января 2024, 15:08
Фото: 1MI
Бюджет

Расходы бюджета Белгородской области увеличили на 8,2 млрд рублей

Дополнительные средства направят на восстановление жилья, разрушенного обстрелами, и обеспечение безопасности. Изменения в бюджете обсудили во время заседания 25 января, сообщили в пресс-службе облдумы.

На внеочередном заседании облдумы 25 января депутаты единогласно проголосовали за увеличение расходов бюджета Белгородской области в 2024 году на 8,2 млрд рублей. Объём ассигнований скорректирован за счёт остатков средств региональной казны, сложившихся на 1 января текущего года.

Дополнительные средства направят:

  • на повышение мер безопасности (3,6 млрд рублей),
  • жильё гражданам, чьи дома были разрушены во время обстрелов (3,1 млрд рублей),
  • капремонт домов, которые непригодны для проживания и повреждены в результате атак ВСУ (568,1 млн рублей),
  • капремонт общего имущества МКД и объектов коммунальной инфраструктуры, повреждённых при обстрелах (543,5 млн рублей).

Помимо этого, запланировано дополнительное финансирование мероприятий по переселению белгородцев из аварийного жилья (123,3 млн рублей) и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (200 млн рублей).

С учётом корректировок доходы бюджета области в текущем году составят 132,5 млрд рублей, расходы — 155,3 млрд рублей. Дефицит — 22,8 млрд рублей.

Депутаты изменения поддержали. Председатель облдумы Юрий Клепиков отметил, что корректировки потребовалось внести быстро в связи с оперативной обстановкой.

В ближайшие три года бюджет Белгородской области будет дефицитным
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#Белгородская область#Экономика#Бюджет#Облдума#Юрий клепиков#Областной бюджет#Белгород#Алина Харина#Белгородская облдума
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