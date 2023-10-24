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Posted 24 октября, 12:09

Published 24 октября, 12:09

Modified 24 октября, 12:11

Updated 24 октября, 12:11

В этом году расходы бюджета Белгорода на миллиард превысят доходы

В этом году расходы бюджета Белгорода на миллиард превысят доходы

24 октября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Депутаты рассмотрят проект решения о внесении изменений в бюджет Белгорода на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Предполагается, что в следующие два года дефицит бюджета будет примерно на 400 млн рублей меньше, чем в 2023 году.

Согласно документу, общий объём доходов бюджета на 2023 год составил 17 млрд 889 млн 852 тыс. рублей, расходов — 18 млрд 825 млн 302 тыс. рублей. При этом, общий объём ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на текущий год, с учётом поступлений из вышестоящих бюджетов, составил 1 млрд 547 млн 979 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года достигнет 3 млрд 395 млн рублей. Предполагается, что дефицит бюджета будет в пределах 935 млн 449 тыс. рублей.

Депутаты могут утвердить и основные характеристики бюджета Белгорода на плановый период 2024–2025 годов. Так, прогнозируемый общий доход на 2024 год составит 17 млрд 381 млн 348 тыс. рублей, а на 2025 год — 16 млрд 421 млн 706 тыс. рублей. В то же время общий объём расходов будет больше: в 2024 году — 17 млрд 868 млн 491 тыс. рублей, в 2025 году — 16 млрд 849 млн 797 тыс. рублей.

Объём ассигнований на 2024 год достигнет 1 млрд 595 млн 370 тыс. рублей, на 2025 год — 1 млрд 645 млн 578 тыс. рублей. Сумма долга на 1 января 2025 года составит 3 млрд 865 млн рублей, а на 1 января 2026 года — 4 млрд 275 млн рублей. Прогнозируемый дефицит в 2024 году будет в пределах 487 млн 143 тыс. рублей, в 2025 году — 428 млн 091 тыс. рублей.

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