В этом году расходы бюджета Белгорода на миллиард превысят доходы

Депутаты могут утвердить и основные характеристики бюджета Белгорода на плановый период 2024–2025 годов. Так, прогнозируемый общий доход на 2024 год составит 17 млрд 381 млн 348 тыс. рублей, а на 2025 год — 16 млрд 421 млн 706 тыс. рублей. В то же время общий объём расходов будет больше: в 2024 году — 17 млрд 868 млн 491 тыс. рублей, в 2025 году — 16 млрд 849 млн 797 тыс. рублей.