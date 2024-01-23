Пока не превратилась в тыкву: в Белгороде продают транспорт Золушки

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
За 10 дней с момента публикации (9 января) объявление о продаже экипажа для лошади — кареты Золушка просмотрели 2404 раза. Лот появился на доске бесплатных объявлений в Сети.
За автотранспорт сказочной героини продавец просит 450 тысяч рублей. По его словам, в карете золотой салон, а экипаж не обязательно запрягать лошадьми.
Напомним, в областном центре также продают немецкую гармонь. За неё хотят выручить 250 тысяч рублей. А ещё с молотка уходит коллекции монет и автографов известных боксёров. Первую оценили в 23 млн рублей, а вторую — в 3,5 млн рублей.