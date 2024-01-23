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Пока не превратилась в тыкву: в Белгороде продают транспорт Золушки

Пока не превратилась в тыкву: в Белгороде продают транспорт Золушки

23 января 2024, 04:01
Фото: «Авито»
Лот продавец оценил в 450 тысяч рублей. В описании указано, что карету запрягать лошадьми не обязательно.

За 10 дней с момента публикации (9 января) объявление о продаже экипажа для лошади — кареты Золушка просмотрели 2404 раза. Лот появился на доске бесплатных объявлений в Сети.

Фото: "Авито"

За автотранспорт сказочной героини продавец просит 450 тысяч рублей. По его словам, в карете золотой салон, а экипаж не обязательно запрягать лошадьми.

Напомним, в областном центре также продают немецкую гармонь. За неё хотят выручить 250 тысяч рублей. А ещё с молотка уходит коллекции монет и автографов известных боксёров. Первую оценили в 23 млн рублей, а вторую — в 3,5 млн рублей.

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#Продажа#Новости Белгорода#Лошади#Белгород#Кристина Семенчук#Автотранспорт#Золушка#Немецкая гармонь#Доска объявлений
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