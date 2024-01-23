Пока не превратилась в тыкву: в Белгороде продают транспорт Золушки

Напомним, в областном центре также продают немецкую гармонь. За неё хотят выручить 250 тысяч рублей. А ещё с молотка уходит коллекции монет и автографов известных боксёров. Первую оценили в 23 млн рублей, а вторую — в 3,5 млн рублей.