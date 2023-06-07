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Эпоха уходит с молотка: белгородский арт-клуб «Студия» продают за 55 млн рублей

7 июня 2023, 08:30
Фото: 1MI
Архивное фото

В Белгороде выставили на продажу знаменитый арт-клуб

Объявление о продаже арт-клуба «Студия» появилось на «Авито». За 55 млн рублей покупателю предлагают полулегендарное здание с «Красным баром» и «Раем» внутри.

Здание свободного назначения площадью 1223 кв. м продают на Гражданский проспекте, 59. По этому адресу находится клуб «Арт Студия» — он и описан подробно в объявлении.

Так, утверждается, что ресторан распределен на следующие зоны:

  • две летние площади;
  • три танцпола;
  • пять баров;
  • два ресторанный зала;
  • два банкетных зала;
  • кухонные и служебные помещения.
Фото: скриншот с сайта "Авито"

Что касается посадочных мест, то есть такие залы, как:

  • зал «Рай» на сто человек;
  • двухэтажный танцпол на 700 человек;
  • «Красный бар» на 40 человек;
  • «Русский зал» на 15 посадок;
  • банкетный зал «Барокко» на шесть человек;
  • ресторанный зал с посадкой на 45 человек;
  • две террасы на 120 человек, в том числе одна на крыше.

Земельный участок под зданием ресторана также находится в собственности. Торг при этом уместен.

Арт-клуб «Студия» на Гражданском проспекте, 59 принадлежит организации «Арт». Её создали в 2013 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Известно, что руководитель — Данил Билыч.

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