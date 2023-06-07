Эпоха уходит с молотка: белгородский арт-клуб «Студия» продают за 55 млн рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Здание свободного назначения площадью 1223 кв. м продают на Гражданский проспекте, 59. По этому адресу находится клуб «Арт Студия» — он и описан подробно в объявлении.
Так, утверждается, что ресторан распределен на следующие зоны:
Что касается посадочных мест, то есть такие залы, как:
Земельный участок под зданием ресторана также находится в собственности. Торг при этом уместен.
Арт-клуб «Студия» на Гражданском проспекте, 59 принадлежит организации «Арт». Её создали в 2013 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Известно, что руководитель — Данил Билыч.