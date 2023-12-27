ВТБ в декабре выдал рекордный объем автокредитов

«В декабре автокредитный рынок сработал по классической модели розничного бизнеса и ускорил рост перед праздниками. Интерес заемщиков поддерживают программы, позволяющие купить машину быстро и с небольшой переплатой, прежде всего — автокредиты наличными. ВТБ стал пионером этого рынка в 2023 году. Клиенты могут получить деньги за несколько минут полностью дистанционно. За счет оформления машины в залог после сделки программа обеспечивает более комфортный платеж в сравнении со стандартным потребительским займом. Сегодня на автокредиты наличными в банке приходится более половины от общего количества кредитных сделок для покупки транспортных средств. Фокус на этой программе в 2023 году позволил нам нарастить долю на рынке более чем в два раза, в результате сегодня каждый пятый кредит заемщики оформляют в ВТБ», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.