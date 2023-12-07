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ВТБ начинает продажи своих розничных продуктов в офисах банка «Открытие»

ВТБ начинает продажи своих розничных продуктов в офисах банка «Открытие»

7 декабря 2023, 11:50
Фото: ВТБ
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). erid: LjN8KHnCP
С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты. Интеграцию «Открытия» ВТБ намерен завершить к концу 2024 года.

Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ и «Открытие» продолжают синхронизацию своих предложений для розничных клиентов. В октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в «Открытии» начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса. В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.

«Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов „Открытия“ не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов. Рассчитываем, что совместная работа двух команд придется по душе аудитории „Открытия“. Сегодня наши услуги выбирают почти 19 млн россиян, ВТБ — один из лидеров розничного и корпоративного рынка страны, который готов поделиться лучшими практиками банковского обслуживания и с клиентами „Открытия“», — подчеркнул Георгий Горшков.

Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и «Открытия» сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и «Открытия» были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение.

Справка

14-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7–8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума — выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума — представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

#Белгородская область#Открытие#ВТБ#Миграция#Вклады#Белгород#Кристина Семенчук#Ипотечные кредиты#Интеграция#Кредитные карты
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