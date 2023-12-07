ВТБ начинает продажи своих розничных продуктов в офисах банка «Открытие»

«Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов „Открытия“ не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов. Рассчитываем, что совместная работа двух команд придется по душе аудитории „Открытия“. Сегодня наши услуги выбирают почти 19 млн россиян, ВТБ — один из лидеров розничного и корпоративного рынка страны, который готов поделиться лучшими практиками банковского обслуживания и с клиентами „Открытия“», — подчеркнул Георгий Горшков.