Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа

«Биометрия стала популярным способом входа в ВТБ Онлайн — современные инструменты для управления сервисами онлайн развиваются и по-настоящему упрощают управление повседневными делами. Помимо этого, вход в онлайн-банк с помощью биометрии доказывает свою надежность и безопасность. Вход — это не тот процесс, на который стоит тратить время и нервы, если вы забыли данные. Простая математика: вход по биометрии происходит в 3 раза быстрее, чем при использовании логина и пароля», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.