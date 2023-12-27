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Published Сегодня, 12:53

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Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа

Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа

27 декабря 2023, 12:53
Фото: 1MI
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В декабре 2023 года ВТБ зафиксировал увеличение числа пользователей ВТБ Онлайн, которые входят в сервис с помощью биометрии. Сейчас опцию применяют уже 3 млн человек — на 50% больше, чем в середине года.

«Биометрия стала популярным способом входа в ВТБ Онлайн — современные инструменты для управления сервисами онлайн развиваются и по-настоящему упрощают управление повседневными делами. Помимо этого, вход в онлайн-банк с помощью биометрии доказывает свою надежность и безопасность. Вход — это не тот процесс, на который стоит тратить время и нервы, если вы забыли данные. Простая математика: вход по биометрии происходит в 3 раза быстрее, чем при использовании логина и пароля», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Подключить вход по биометрии в ВТБ Онлайн на сайте можно, подтвердив настройку опции через баннер, который появляется после входа в сервис, или в любое удобное время через настройки профиля. Если на главном экране мобильного устройства установлена иконка ВТБ Онлайн и подключена авторизация по биометрии, процесс займет несколько секунд. Все биометрические данные хранятся на устройстве пользователя и не передается третьим лица и организациям, включая банк.

ВТБ Онлайн позволяет совершать регулярные повседневные финансовые операции за несколько минут. Здесь можно оплачивать услуги по QR-коду, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности, вести бизнес через личный кабинет самозанятого, контролировать пенсию и получать социальные выплаты. Сервис позволяет легко установить лимиты на переводы, скрыть разделы с продуктами на главном экране, оперативно делиться номерами телефонов мошенников через чат-бот. Сейчас сервисами ВТБ Онлайн пользуются в целом более 16 млн человек.

Подробную информацию о «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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