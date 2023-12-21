В канун Нового года Минсельхоз России отметил лучших работников отрасли

За последние 10 лет сеть практически удвоилась и в размере, и в объеме поставок. Количество собственных центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличилось с 18 до 34, эта крупнейшая в аграрной отрасли инфраструктура сегодня обеспечивает поставки удобрений, СЗР и семян отечественной селекции аграриям в более 70 регионах страны. Суммарная емкость хранения сети превышает 800 тыс. т, из них около четверти приходится на «ФосАгро-Белгород», региональную компанию сети, работающую в Белогорье и Воронежской области.