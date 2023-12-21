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В канун Нового года Минсельхоз России отметил лучших работников отрасли

В канун Нового года Минсельхоз России отметил лучших работников отрасли

21 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI
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Благодарностью Минсельхоза России «За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса» отмечен трудовой коллектив крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк удостоен высокого звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Награду Андрею Вовку вручил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

За последние 10 лет сеть практически удвоилась и в размере, и в объеме поставок. Количество собственных центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличилось с 18 до 34, эта крупнейшая в аграрной отрасли инфраструктура сегодня обеспечивает поставки удобрений, СЗР и семян отечественной селекции аграриям в более 70 регионах страны. Суммарная емкость хранения сети превышает 800 тыс. т, из них около четверти приходится на «ФосАгро-Белгород», региональную компанию сети, работающую в Белогорье и Воронежской области.

Сегодня в Белгородской области работают три центра дистрибуции компании, обеспечивая высокоэффективными удобрениями порядка тысячи сельхозпроизводителей.

Дополнительные возможности для роста урожаев аграриям Белогорья открывает новый сервис «ФосАгро-Белгород» — агрохимический анализ почв. Его выполняют с помощью современного автоматизированного оборудования для отбора почвенных образцов. После лабораторной диагностики хозяйство получает не только подробные рекомендации с расчётом, какие удобрения в каком количестве вносить, но и карту полей для точного распределения удобрений с учётом разных зон плодородия в пределах поля. Практика показывает, что, работая таким образом, сельхозпредприятия добиваются роста урожайности на 10-25%.

Врачи скорой помощи Белгородской области получили от «ФосАгро-Белгород» помощь
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#Общество#Экономика#Урожайность#Сельское хозяйство#Удобрения#Сельхозпроизводители#Кристина Семенчук#ФосАгро#Министр сельского хозяйства#Минсельхоз РФ#Агропромышленная отрасль
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