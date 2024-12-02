Министр сельского хозяйства

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Декабрь
Чиновники назвали сроки ремонта пострадавшего от БПЛА приюта для собак под Белгородом
2 декабря, 12:29
Октябрь
Министерство сельского хозяйства Белгородской области возглавит первый зам Антоненко
11 октября, 15:59
Июль
На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукции
8 июля, 07:40
Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях
8 июля, 06:29
Июнь
Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур
10 июня, 10:04
Апрель
Стали известны ПВЗ Wildberries, которые закрылись в Белгородской области
3 апреля, 18:17
Декабрь 2023
В канун Нового года Минсельхоз России отметил лучших работников отрасли
21 декабря 2023, 06:49

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