Каток и подарки врачам: «ФосАгро-Регион» заботится о здоровье жителей Черноземья

Напомним, на реализацию задач по противодействию коронавирусу группа «ФосАгро» и укрепления местных систем здравоохранения направила более 3 млрд руб. «ФосАгро» разработала и реализовала комплекс профилактических мероприятий по защите трудовых коллективов в период пандемии, а также существенно усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений городов присутствия. «ФосАгро» профинансировала открытие и оборудование ПЦР-лабораторий, поставила в больницы специальную медицинскую технику, закупала автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, поддержала строительство инфекционного центра в Саратовской области, обеспечивала и продолжает обеспечивать врачей, работающих в условиях повышенного риска, бесплатным горячим питанием. За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе «ФосАгро» удостоена памятной медали.