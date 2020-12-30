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Каток и подарки врачам: «ФосАгро-Регион» заботится о здоровье жителей Черноземья

30 декабря 2020, 05:30
Фото: «ФосАгро-Регион»
Ледовый каток площадью 800 кв. м под открытым небом начал работать в центре города Орла. Четвёртый год такой подарок жителям одного из крупнейших городов Центрального Черноземья делает сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион».

Как заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, каток уже стал в городе «доброй новогодней традицией», сообщает «Комсомольская правда» в Белгороде.

«По нашей доброй традиции мы открываем сегодня на главной площади областной столицы этот замечательный каток. Такой новогодний подарок стал возможен благодаря поддержке социально ответственного бизнеса – компании «ФосАгро», – заявил на открытии глава региона.

Он выразил надежду, что каток станет прекрасным местом встречи друзей и семейного досуга. «И мы ударим по коронавирусу хорошим настроением и активным спортивным отдыхом. Катайтесь на здоровье и получайте положительные эмоции», – приводит слова губернатора «КП» в Белгороде.

Фото: «ФосАгро-Регион»

Организатор позаботился о том, чтобы для посетителей условия были максимально комфортными и одновременно безопасными. Прежде всего, посещение катка совершенно бесплатно. Обустроены пункты проката инвентаря, раздевалки и шкафчики для хранения вещей. Сеансы катания сокращены до 45 минут, в перерыве проводится дезинфекция и уборка в пункте проката. Обязательно и соблюдение масочного режима.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк в свою очередь поблагодарил администрацию региона и лично губернатора за то, что «даже в этот сложный год нашли возможность организовать новогодний праздник для орловчан».

«ФосАгро-Регион» гордится быть его частью, внося вклад не только в развитие сельхозотрасли, но и в социальную жизнь региона», – цитирует слова гендиректора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка пресс-служба правительства Орловской области.

За вклад в поддержку социальных инициатив губернатор области Андрей Клычков наградил «ФосАгро-Регион» почётной грамотой. Но ледовый каток – не единственная социальная инициатива компании.

В этом году в рамках акции #МыВместе региональные компании сети «ФосАгро-Регион» оказали целевую помощь медицинским учреждениям 20 регионов присутствия, в том числе Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Помимо помощи компаний, медики получили и личную помощь работников «ФосАгро», перечисливших на благотворительность часть заработной платы.

Значительную помощь от «ФосАгро-Белгород» на приобретение дополнительных средств защиты от коронавируса и дезинфицирующие препараты получили медучреждения Белгородской области. А работники компании в Белгороде, Алексеевском городском округе, Ракитянском и Чернянском районах перевели свою зарплату станции скорой медицинской помощи региона и другим медицинским учреждениям.

Напомним, на реализацию задач по противодействию коронавирусу группа «ФосАгро» и укрепления местных систем здравоохранения направила более 3 млрд руб. «ФосАгро» разработала и реализовала комплекс профилактических мероприятий по защите трудовых коллективов в период пандемии, а также существенно усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений городов присутствия. «ФосАгро» профинансировала открытие и оборудование ПЦР-лабораторий, поставила в больницы специальную медицинскую технику, закупала автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, поддержала строительство инфекционного центра в Саратовской области, обеспечивала и продолжает обеспечивать врачей, работающих в условиях повышенного риска, бесплатным горячим питанием. За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе «ФосАгро» удостоена памятной медали.

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#Новости#ФосАгро-Регион#Орёл#Каток#Общество
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