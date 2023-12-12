Вместо красоты — перекошенное лицо: визит к косметологу закончился плачевно

С того времени женщина начала ходить по различным врачам, которые ей устно сообщали, что это вина косметолога, но подтверждать письменно никто не хотел. Сама же косметолог свою ошибку отрицает, а для клиентов позиционирует себя как косметолог-эстетист, который не имеет права делать ботокс, филлеры и нити.