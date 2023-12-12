Вместо красоты — перекошенное лицо: визит к косметологу закончился плачевно

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Как рассказали «Курские известия», Олеся Леонова изначально не задумывалась о косметологических вмешательствах. Однако спустя время женщина встретила преобразившуюся подругу, хвалившую своего косметолога, и решила тоже попробовать. Процедуры она хотела пройти, чтобы больше нравиться своему мужу, который моложе неё. Однако супруг затею жены не понимал.
Косметологические процедуры женщине на протяжении двух лет делали в маленьком арендованном помещении. За это время курянка перепробовала все возможности бьюти-индустрии: пилинг, ботокс, биоревитализация, нитевые подтяжки, ботокс в губы и остальное. Из-за этого у женщины накопилось много долгов: Леонова отдала косметологу 130 тыс. рублей, однако до сих пор должна ей деньги.
Мастер даже продала жительнице Курской области крем за восемь тысяч, настоящая цена которого — три тысячи рублей.
Летом после очередной процедуры у женщины онемела правая сторона лица и пол-языка. Спустя время курянка перестала различать вкусы, а на следующий день её лицо перекосилось. Близкие подумали, что это инсульт, однако приехавшие медики даже не смогли понять, что произошло с Олесей Леоновой.
С того времени женщина начала ходить по различным врачам, которые ей устно сообщали, что это вина косметолога, но подтверждать письменно никто не хотел. Сама же косметолог свою ошибку отрицает, а для клиентов позиционирует себя как косметолог-эстетист, который не имеет права делать ботокс, филлеры и нити.
Пострадавшая женщина обратилась к адвокату и подала в суд. Однако письменного подтверждения оказания услуг у Олеси Леоновой нет.
Врачи немного помогли женщине поставить лицо на место, но положительных прогнозов пока не дают. «Я не знаю, зачем я это сделала. Смотрю на свои фотографии, вот чего мне не хватало?» — задаётся вопросом Леонова.