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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:02

Олеся Леонова

Вместо красоты — перекошенное лицо: визит к косметологу закончился плачевно

12 декабря 2023, 07:57
Фото: «Курские известия»
Олеся Леонова

Курянке назначили дорогостоящее лечение после «уколов красоты»

Жительница Курской области пошла на «уколы красоты», чтобы больше нравиться своему мужу. Однако процедуры привели к трагедии: у 47-летней женщины опухло лицо. В настоящий момент муж оплачивает своей возлюбленной лечение, а та в свою очередь пытается привлечь к ответственности косметолога.

Как рассказали «Курские известия», Олеся Леонова изначально не задумывалась о косметологических вмешательствах. Однако спустя время женщина встретила преобразившуюся подругу, хвалившую своего косметолога, и решила тоже попробовать. Процедуры она хотела пройти, чтобы больше нравиться своему мужу, который моложе неё. Однако супруг затею жены не понимал.

Косметологические процедуры женщине на протяжении двух лет делали в маленьком арендованном помещении. За это время курянка перепробовала все возможности бьюти-индустрии: пилинг, ботокс, биоревитализация, нитевые подтяжки, ботокс в губы и остальное. Из-за этого у женщины накопилось много долгов: Леонова отдала косметологу 130 тыс. рублей, однако до сих пор должна ей деньги.

Мастер даже продала жительнице Курской области крем за восемь тысяч, настоящая цена которого — три тысячи рублей.

Летом после очередной процедуры у женщины онемела правая сторона лица и пол-языка. Спустя время курянка перестала различать вкусы, а на следующий день её лицо перекосилось. Близкие подумали, что это инсульт, однако приехавшие медики даже не смогли понять, что произошло с Олесей Леоновой.

С того времени женщина начала ходить по различным врачам, которые ей устно сообщали, что это вина косметолога, но подтверждать письменно никто не хотел. Сама же косметолог свою ошибку отрицает, а для клиентов позиционирует себя как косметолог-эстетист, который не имеет права делать ботокс, филлеры и нити.

Пострадавшая женщина обратилась к адвокату и подала в суд. Однако письменного подтверждения оказания услуг у Олеси Леоновой нет.

Врачи немного помогли женщине поставить лицо на место, но положительных прогнозов пока не дают. «Я не знаю, зачем я это сделала. Смотрю на свои фотографии, вот чего мне не хватало?» — задаётся вопросом Леонова.

Олеся ЛеоноваОлеся Леонова
Олеся ЛеоноваОлеся Леонова
Олеся ЛеоноваОлеся Леонова
Олеся Леонова
Фото: «Курские известия»
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#Общество#Курская область#Черноземье#Косметология#Александра Склярова#Бьюти-индустрия
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