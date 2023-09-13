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Published Сегодня, 11:58

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За год белгородцы потратили 2,5 млрд рублей на услуги салонов красоты

За год белгородцы потратили 2,5 млрд рублей на услуги салонов красоты

13 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
В сравнении с предыдущим годом траты на бьюти-индустрию увеличились на 14,2%. Статистикой поделились в Белгородстате.

За 2022 год белгородцы потратили больше средств на салоны красоты, чем в 2021 году. За минувший год сумма увеличилась на 14,2% и составила 2,5 млрд рублей.

Самих салонов на территории Белгородской области тоже появилось больше. За год их количество выросло на 91. Чаще всего салонами красоты руководят индивидуальные предприниматели — их по региону более 80%.

Напомним, что в период пандемии коронавируса индустрия красоты в регионе понесла серьёзные потери. Весной 2020 года салоны пришлось закрыть на неопределённый срок. Проблемным стал вопрос арендной платы.

Что стало с индустрией красоты в Белгороде из-за коронавируса
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#Белгородская область#Белгород#Александра Склярова#Бьюти-индустрия#Салоны красоты
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