За год белгородцы потратили 2,5 млрд рублей на услуги салонов красоты

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
За 2022 год белгородцы потратили больше средств на салоны красоты, чем в 2021 году. За минувший год сумма увеличилась на 14,2% и составила 2,5 млрд рублей.
Самих салонов на территории Белгородской области тоже появилось больше. За год их количество выросло на 91. Чаще всего салонами красоты руководят индивидуальные предприниматели — их по региону более 80%.
Напомним, что в период пандемии коронавируса индустрия красоты в регионе понесла серьёзные потери. Весной 2020 года салоны пришлось закрыть на неопределённый срок. Проблемным стал вопрос арендной платы.