Детей в спортшколе в Белгороде допустили к соревнованиям по справке косметолога

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложных документов о состоянии здоровья воспитанников спортивной школы № 6. Как оказалось, дети ходили на секцию по футболу без проведения в установленном порядке ежегодной диспансеризации и медицинских допусков. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.
Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Однако проверка показала наличие документов о прохождении обучающимися медосмотров, в которых имеется подпись и печать врача — дерматолога-косметолога частной клиники.
Указанные документы в апреле–июне текущего года неустановленные лица использовали для допуска детей к соревнованиям и тренировкам. В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
На проблемы с этой спортшколой уже жаловались родители воспитанников. В тот раз они касались нарушений в заключении трудовых договоров. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру.