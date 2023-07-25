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Published Сегодня, 12:08

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Детей в спортшколе в Белгороде допустили к соревнованиям по справке косметолога

25 июля 2023, 12:08
Фото: 1MI

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нарушений в спортшколе

Воспитанники ходили на секцию по футболу без проведения в установленном порядке ежегодной диспансеризации и медицинских допусков. Уголовное дело возбудили по факту использования заведомо подложных документов о состоянии здоровья детей, сообщили в региональной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложных документов о состоянии здоровья воспитанников спортивной школы № 6. Как оказалось, дети ходили на секцию по футболу без проведения в установленном порядке ежегодной диспансеризации и медицинских допусков. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Однако проверка показала наличие документов о прохождении обучающимися медосмотров, в которых имеется подпись и печать врача — дерматолога-косметолога частной клиники.

Указанные документы в апреле–июне текущего года неустановленные лица использовали для допуска детей к соревнованиям и тренировкам. В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

На проблемы с этой спортшколой уже жаловались родители воспитанников. В тот раз они касались нарушений в заключении трудовых договоров. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру.

В работе спортшколы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей
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