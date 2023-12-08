На теплотрассе под Белгородом произошла авария

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
8 декабря на теплотрассе в Строителе Яковлевского горокруга произошла авария. Сообщается, что места порывов уже нашли, один из них уже локализовали. Сейчас проводятся работы на втором участке. Когда порывы устранят, давление восстановится и котельная снова заработает, сообщает губернатор.
В настоящий момент в домах температура составляет 24-26 градусов тепла. В течение часа должны запустить котельную на полную мощность.
Если же где-то не получится подать тепло в полной мере, запустим модульную котельную и тепловые пушки.
Вячеслав Гладков