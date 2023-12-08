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Published Сегодня, 18:40

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На теплотрассе под Белгородом произошла авария

На теплотрассе под Белгородом произошла авария

8 декабря 2023, 18:40
Фото: 1MI
ЧП произошло в Яковлевском горокруге. Места порывов уже нашли. Температура в домах местных жителей составляет 24-26 градусов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8 декабря на теплотрассе в Строителе Яковлевского горокруга произошла авария. Сообщается, что места порывов уже нашли, один из них уже локализовали. Сейчас проводятся работы на втором участке. Когда порывы устранят, давление восстановится и котельная снова заработает, сообщает губернатор.

В настоящий момент в домах температура составляет 24-26 градусов тепла. В течение часа должны запустить котельную на полную мощность.

Если же где-то не получится подать тепло в полной мере, запустим модульную котельную и тепловые пушки.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Происшествия#Строитель#Порыв#Теплотрасса#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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