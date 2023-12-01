Гладков: за год в Белгородской области отремонтировали 97 участков дорог

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, сколько в этом году было отремонтировано участков дорог. Всего их — 97, 15 из которых отремонтировали за дополнительные средства, выделенные правительством РФ.

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