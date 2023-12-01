Гладков: за год в Белгородской области отремонтировали 97 участков дорог

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Белгородской области в полном объёме завершили реализацию президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основной объём был выполнен ещё в июле, однако позже региону выделили дополнительные 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт ещё 15 участков автодорог.
В пример губернатор Вячеслав Гладков привёл подъездную дорогу к посёлку Мичуринский Корочанского района.
Всего таких объектов 97, я рад, что белгородские дороги были, остаются и, уверен, будут в дальнейшем лучшими в нашей стране. Мы будем стараться использовать не только областные деньги, но и федеральные. Благодарен правительству Российской Федерации за то, что доверяют и помогают Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона назвал все 15 объектов, которые отремонтировали в этом году за дополнительные федеральные средства: