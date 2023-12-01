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Гладков: за год в Белгородской области отремонтировали 97 участков дорог

Гладков: за год в Белгородской области отремонтировали 97 участков дорог

1 декабря 2023, 10:20
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, сколько в этом году было отремонтировано участков дорог. Всего их — 97, 15 из которых отремонтировали за дополнительные средства, выделенные правительством РФ.

В Белгородской области в полном объёме завершили реализацию президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Основной объём был выполнен ещё в июле, однако позже региону выделили дополнительные 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт ещё 15 участков автодорог.

В пример губернатор Вячеслав Гладков привёл подъездную дорогу к посёлку Мичуринский Корочанского района.

Всего таких объектов 97, я рад, что белгородские дороги были, остаются и, уверен, будут в дальнейшем лучшими в нашей стране. Мы будем стараться использовать не только областные деньги, но и федеральные. Благодарен правительству Российской Федерации за то, что доверяют и помогают Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона назвал все 15 объектов, которые отремонтировали в этом году за дополнительные федеральные средства:

  1. Варваровка-Чупрынино. 7,276 км, Алексеевский городской округ;
  2. Крым-Ясные Зори-Архангельское. 3,67 км, Белгородский район;
  3. Бессоновка — Солохи — Стригуны. 10,365 км, Белгородский район;
  4. Белгород-Новая Деревня. 3,7 км, Белгородский район;
  5. Бессоновка-Солохи-Стригуны. 4 км, Борисовский район;
  6. Уразово-Герасимовка-Конотоповка. 3,2 км, Валуйский городской округ;
  7. Уразово-Герасимовка-Конотоповка. 3,42 км, Валуйский городской округ;
  8. «Уразово-Герасимовка-Конотоповка-граница Украины-Викторополь». 3 км, Валуйский городской округ;
  9. Попасный-Ровны. 8,1 км, Вейделевский район;
  10. Грайворон-Илёк Пеньковка-Почаево-Смородино. 3,46 км, Грайворонский городской округ;
  11. Белгород-Новый Оскол-Советское-Ивица-Нечаево-Мичуринский. 3,867 км, Корочанский район;
  12. Веселое-Гридякино-Малиново. 1,4 км, Красногвардейский район;
  13. Шаталовка-Потудань. 6,760 км, Старооскольский городской округ;
  14. Кривцово-Стрельников-Новооскочное. 5,350 км, Яковлевский городской округ;
  15. Белгород-Грайворон-Козинка. 5,7 км, Яковлевский городской округ.
Гладков рассказал о капитальном ремонте дороги в белгородском приграничье
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