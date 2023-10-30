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Гладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской области

Гладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской области

30 октября 2023, 15:34
Фото: 1MI
Ремонтные работы завершились в Красногвардейском районе между двумя сёлами. О том, какой объём работ был сделан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В этом году Белгородской области из федерального бюджета дополнительно выделили 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. Некоторые участки дорог уже отремонтировали: например, между сёлами Раздорное и Малиново в Красногвардейском районе. Там завершили капремонт участка протяжённостью более 1,5 километра.

В ходе работ подрядчик укрепил основание методом холодного ресайклинга, уложил два слоя асфальтобетона, нанёс разметку, установил 30 сигнальных столбиков и дорожные знаки.

Идёт выполнение не только по федеральным проектам, но и по реализации областных решений, которые финансировались из областного бюджета. Так, в том же Красногвардейском районе завершена работа по капитальному ремонту достаточно продолжительного участка (более 10 км) между сёлами Новохуторное и Ливенка. Надеюсь, что жители района и окрестных сёл довольны результатом и качеством выполненных работ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году планируется отремонтировать 87 участков дорог, чья протяжённость составляет 180,7 километра.

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