Гладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В этом году Белгородской области из федерального бюджета дополнительно выделили 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. Некоторые участки дорог уже отремонтировали: например, между сёлами Раздорное и Малиново в Красногвардейском районе. Там завершили капремонт участка протяжённостью более 1,5 километра.
В ходе работ подрядчик укрепил основание методом холодного ресайклинга, уложил два слоя асфальтобетона, нанёс разметку, установил 30 сигнальных столбиков и дорожные знаки.
Идёт выполнение не только по федеральным проектам, но и по реализации областных решений, которые финансировались из областного бюджета. Так, в том же Красногвардейском районе завершена работа по капитальному ремонту достаточно продолжительного участка (более 10 км) между сёлами Новохуторное и Ливенка. Надеюсь, что жители района и окрестных сёл довольны результатом и качеством выполненных работ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году планируется отремонтировать 87 участков дорог, чья протяжённость составляет 180,7 километра.