Гладков рассказал о ходе капитального ремонта дорог в Белгородской области

В этом году Белгородской области из федерального бюджета дополнительно выделили 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. Некоторые участки дорог уже отремонтировали: например, между сёлами Раздорное и Малиново в Красногвардейском районе. Там завершили капремонт участка протяжённостью более 1,5 километра.