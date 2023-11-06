Хотят переложить ответственность на область: Гладков — о ремонте дорог в районах

Posted Вчера, 19:16
Published Вчера, 19:16
Modified Вчера, 19:20
Updated Вчера, 19:20
За неделю от жителей Старого Оскола поступило большое количество обращений о ямочном ремонте, ремонте дорог и их состоянии в ИЖС. Вячеслав Гладков отметил, что муниципалитеты выбирают не совсем правильный подход при решении этих проблем.
У нас с вами муниципальные дороги — это зона ответственности глав. Весь объём работ, который закреплён за муниципальными образованиями, большое количество районов хотят переложить в зону ответственности областного правительства. Мне это не очень нравится. Если будем перекладывать, зачем тогда муниципалитеты? Если с людьми общаемся в большей степени мы, объекты содержим и ремонтируем мы, жалобы воспринимаем мы, а люди, не видя поддержки муниципалитета, идут только к нам.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил провести совещание с администрацией Старооскольского округа, проанализировать жалобы и планы по решению проблем.