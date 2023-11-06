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Posted Вчера, 19:16

Published Вчера, 19:16

Modified Вчера, 19:20

Updated Вчера, 19:20

Вячеслав Гладков поручил привести в порядок белгородские дороги

Хотят переложить ответственность на область: Гладков — о ремонте дорог в районах

6 ноября 2023, 19:16
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков поручил привести в порядок белгородские дороги

Во время оперсовещания губернатор высказался о позиции глав муниципалитетов при ремонте дорог.
Сюжет
Дороги

За неделю от жителей Старого Оскола поступило большое количество обращений о ямочном ремонте, ремонте дорог и их состоянии в ИЖС. Вячеслав Гладков отметил, что муниципалитеты выбирают не совсем правильный подход при решении этих проблем.

У нас с вами муниципальные дороги — это зона ответственности глав. Весь объём работ, который закреплён за муниципальными образованиями, большое количество районов хотят переложить в зону ответственности областного правительства. Мне это не очень нравится. Если будем перекладывать, зачем тогда муниципалитеты? Если с людьми общаемся в большей степени мы, объекты содержим и ремонтируем мы, жалобы воспринимаем мы, а люди, не видя поддержки муниципалитета, идут только к нам.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил провести совещание с администрацией Старооскольского округа, проанализировать жалобы и планы по решению проблем.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Ремонт дороги#Дороги#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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